Neto vê ‘chocolate’ do Corinthians no Palmeiras e cobra convocação de titular

Yuri Alberto marcou o gol que deu a vitória para o Corinthians contra o Palmeiras no Allianz Parque e recebeu uma chuva de elogios do ídolo alvinegro Neto. Durante a transmissão na Rádio Craque Neto, o ex-jogador considerou a partida de ida da final do Paulistão um amasso do Timão.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians: Ramón Díaz explica ausência de Garro contra o Palmeiras

- O Corinthians fez uma partida de quem entende de futebol. Essa vitória foi para aqueles que criticaram o Ramón Diáz a semana toda.... olha o que ele fez, colocou o time para jogar! Carrillo, Yuri Alberto fazendo gol, Angileri… Deu um chocolate no Palmeiras, que só ficou chutando e cruzando bola. Acabou o campeonato? Óbvio que não. O Abel vai reclamar, mas o Corinthians amassou o Palmeiras no Allianz Parque. Acabou? Não? Mas o Corinthians tem condição de ser campeão!

Que golaço. Yuri Alberto mostra o craque que ele é. E aí, Dorival Junior, você não leva para a Seleção, né? Craque Neto

Yuri Alberto emocionado durante participação no programa do Craque Neto (Foto: Reprodução)

📆Jogo de volta da final

Corinthians e Palmeiras agora têm um tempo para descansar na Data Fifa e só voltam a se enfrentar no próximo dia 27, quinta-feira, às 21h35 (de Brasília) pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Retrospecto de Corinthians x Palmeiras

É a quinta vitória do Corinthians no Allianz Parque. O estádio, localizado onde era o antigo Palestra Itália, foi revitalizado em 2014. Os clássicos, que antes eram realizados em sua maioria no Morumbi, passaram a ser na casa do Palmeiras.

A vantagem de atuar em casa sempre foi um diferencial do Verdão nos clássicos e a equipe leva vantagem sobre o Corinthians atuando no Allianz Parque