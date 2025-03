Flamengo x Palmeiras: web ironiza atitude de jogador na Libertadores sub-20

O Flamengo bateu o Palmeiras na final da Libertadores Sub-20, e conquistou o bicampeonato do torneio, neste domingo (16), em Assunção, no Paraguai. Durante a disputa de pênaltis, o goleiro Aranha, do Alviverde, dançou após defender uma cobrança. Após o título, torcedores do Rubro-Negro não perdoaram o jogador.

No tempo normal, Felipe Lima abriu o placar para o Flamengo e Belé deixou tudo igual para o Palmeiras. Nas penalidades, Aranha defendeu a cobrança de Iago e, na sequência, fez uma dança similar a do goleiro argentino Dibu Martínez. Contudo, o Rubro-Negro levou a melhor nas cobranças seguintes e se sagrou campeão.

