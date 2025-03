Corinthians: Ramón Díaz explica ausência de Garro contra o Palmeiras

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo (16), no jogo de ida das finais do Campeonato Paulista. Yuri Alberto fez o gol do Timão no Allianz Parque. Rodrigo Garro, destaque da equipe, foi poupado pela comissão técnica, começou entre os reservas e não entrou em campo na decisão.

O meia argentino tem uma lesão crônica no joelho direito, uma tendinopatia patelar. O atleta participou do último treino antes da decisão, mas Ramón Díaz preferiu poupá-lo. Após a partida, o treinador revelou que o gramado sintético foi um dos motivos para a ausência de Rodrigo Garro.

— Pelo campo, por um monte de situações nós já estávamos trabalhando de duas formas. Ele tem sentido um problema no joelho, achamos melhor não usá-lo na partida- falou o técnico argentino em entrevista coletiva no Allianz Parque.

Troca e boa partida

A comissão técnica do Timão optou por escalar Romero no lugar de Garro. O atacante paraguaio não teve tanta participação nas armações de jogada do Corinthians, mas foi fundamental nas funções defensivas, ajudando a marcar as descidas de Estêvão. Ramón Díaz elogiou a postura da equipe taticamente.

— Não, eu acho que foi um conjunto de coisas. Acho que soubemos jogar uma partida muito difícil em um campo que tem sido o mais difícil da América do Sul para se jogar. Com um time que vem ganhando os últimos títulos, sabíamos que não seria fácil. E acho que sim, foi um jogo muito tático, além da questão de saber jogar e aprender a disputar esse tipo de partida. Então, estamos contentes — falou o treinador do Timão.

Romero foi escalado no lugar de Garro para decisão contra o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Anota na agenda

As equipes agora têm um tempo para descansar na Data Fifa e só voltam a se enfrentar no próximo dia 27, quinta-feira, às 21h35 (de Brasília) pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.