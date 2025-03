Facincani critica titular do Palmeiras em derrota para o Corinthians: ‘Acorda’

O Palmeiras perdeu para o Corinthians no primeiro jogo da final do Paulistão, e revoltou o jornalista Felippe Facincani. Em vídeo no Youtube, o comentarista criticou a atuação do jovem Estevão e comparou o jogador a Endrick, atualmente no Real Madrid. Facincani também não perdoou os meias Richard Ríos e Raphael Veiga.

- Estevão, tem que aparecer em jogo grande. Fazer gol no Mirassol, no São Bernardo, é maravilhoso. Tem que fazer gol em clássico, como o Endrick fazia com menos idade que você. O Endrick puxou um Campeonato Brasileiro no peito, com 14 pontos de desvantagem. Vamos acordar para jogo grande, Estevão. Vamos acordar para clássico - começou.

- O Richard Ríos é um paçoqueiro. Nunca vi um jogador tão indolente como esse colombiano. Eu falo, mas tem gente que fica defendendo, tem gente que passa pano para ele. É um jogador limitadíssimo, que não consegue comandar uma ação em jogo grande. E junto com o Veiga, que é outro que está sumido para jogo grande - completou Facincani.

FICHA TÉCNICA - PALMEIRAS 0 x 1 CORINTHIANS

Primeiro jogo - Final do Campeonato Paulista

Data e horário: domingo, 16 de março de 2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Gol: Yuri Alberto (12'/2ºT/COR) (0x1)

Cartões amarelos: Emi Martínez e Abel Ferreira (PAL); Angileri (COR)

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Murilo, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez (Anibal Moreno), Richard Ríos (Flaco López) e Raphael Veiga; Facundo Torres (Felipe Anderson), Estêvão e Vitor Roque.

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Diáz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Fabrizio Angileri; Raniele (Breno Bidon), José Martinez (Ryan), Carrillo (Alex Santana) e Romero (Talles Magno); Memphis e Yuri Alberto (Charles).