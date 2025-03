Rizek elogia titular do Flamengo em final do Campeonato Carioca

Flamengo e Fluminense protagonizaram um empate sem gols no último domingo (16), no Maracanã, pela final do Campeonato Carioca de 2025. O resultado fez o clube rubro-negro, que venceu o primeiro confronto da decisão, se tornar campeão da edição. Após a partida, o jornalista André Rizek elogiou a atuação do lateral Wesley.

Através de um comentário no 'X', antigo Twitter, o comunicador se mostrou empolgado com a atuação do jogador, de apenas 21 anos, no clássico contra o Fluminense. Rizek destacou a qualidade física de Wesley, que se mostrou muito bem preparado para a decisão.

- O que o Wesley tá sobrando fisicamente não é brincadeira. Jogou uma barbaridade hoje de novo. Terminou o jogo dando pique de uma área à outra. Será o retorno do lateral brasileiro? O moleque está voando - publicou o jornalista.

Atual fase de Wesley

Depois de viver momentos em baixa no Flamengo, Wesley parece ter se estabelecido no topo da posição de lateral direito. Titular absoluto da equipe do técnico Filipe Luís, o jogador tem ganhado destaque nacionalmente. Na final do Campeonato Carioca, ele foi decisivo para o título do Rubro-Negro ao marcar o primeiro da vitória do clube por 2 a 1 contra o Fluminense, no primeiro jogo da decisão.

O sucesso dentro de campo fez o atleta ser reconhecido pelo técnico Dorival Júnior, da Seleção Brasileira. Ele fará a estreia com a camisa amarelinha nesta Data Fifa dos dias 17 ao 25. No período, o Brasil irá enfrentar Colombia e Argentina, respectivamente nos dias 20 e 25, nos estádios Mané Garrincha e Monumental.

