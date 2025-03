Quanto vale Yuri Alberto? Veja valor do atacante do Corinthians

O atacante Yuri Alberto voltou a ser decisivo pelo Corinthians. Neste domingo (16), ele marcou o gol da vitória do Timão sobre o Palmeiras por 1 a 0, no primeiro jogo da final do Paulista 2025. O artilheiro alvinegro vive grande fase e, além do destaque dentro de campo, também chama atenção pelo seu valor de mercado.



Mas, afinal, quanto vale Yuri Alberto? A resposta varia de acordo com a fonte.



Enquanto o CIES Football Observatory avalia o jogador em € 18,5 milhões (R$ 116 milhões), o Transfermarkt estipula um valor menor, de € 14 milhões (R$ 88 milhões). Já o site oGol é ainda mais conservador e aponta um preço estimado de € 11 milhões (R$ 69 milhões).

📊 O valor de mercado de Yuri Alberto

🔹 CIES Football Observatory: € 18,5 milhões (R$ 116 milhões)

🔹 Transfermarkt: € 14 milhões (R$ 88 milhões)

🔹 oGol: € 11 milhões (R$ 69 milhões)

🏆 Valorizado e peça-chave no Corinthians

Desde a última temporada, Yuri Alberto tem sido um dos principais jogadores do Corinthians. Ele foi o artilheiro do Brasileirão 2024, o que contribuiu para sua valorização no mercado. Seu contrato com o Timão vai até 2027, e a diretoria não pretende negociá-lo facilmente.

Em fevereiro, o presidente Augusto Melo reforçou a importância do atacante para o clube e afirmou que ele só sai pelo valor da multa rescisória:

- A multa de Yuri Alberto é de R$ 500 milhões, se vier os R$ 500 milhões a gente vende, menos que isso nem pensar.

Com um gol decisivo na final do Paulistão e boas atuações, Yuri segue em alta e pode aumentar ainda mais seu valor de mercado ao longo da temporada.