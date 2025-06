Depois de uma expulsão polêmica contra o Botafogo e com um imbróglio para renovar ou não com o Santos, Neymar voltou a ser assunto nas redes sociais e nas mesas de debate. Nesta segunda-feira (3), Luxemburgo e Casagrande discordaram da situação do camisa 10 da Vila Belmiro.

Carlo Ancelotti não convocou Neymar para os jogos contra Equador e Paraguai, pela Seleção Brasileira, e isso gerou polêmica. No programa "Galvão e Amigos", na Band, Vanderlei Luxemburgo defendeu que o craque tem que ser convocado, e Casagrande discordou.

— Eu acho que ele quer ficar aqui no Brasil agora até pela Seleção Brasileira. Ele tá mal fisicamente, mas ele é jovem. Tem 33 anos. Então, você tem tempo para preparar ele. O Ronaldo jogou uma Copa do Mundo depois de uma lesão gravíssima. Os fisiologistas, fisioterapeutas, preparadores físicos, tem condições de recuperar o Neymar - disse Vanderlei Luxemburgo.

— Vanderlei, eu acredito nos treinadores, fisiologistas, fisioterapeutas, mas eu não acredito no Neymar. Não é que eu não acredito nos profissionais ao redor dele, eu não acredito é em nenhuma palavra que sai do Neymar pai e do Neymar filho. Os dois não estão respeitando o Santos Futebol Clube, os dois estão pisando na história do Santos - rebateu Casagrande.

Vanderlei Luxemburgo respondeu fazendo uma comparação a situação do Rei Pelé, que era o craque do time na Copa do Mundo de 1970, mas não era o capitão.

— O Pelé não era o capitão da Copa de 70. Era o Carlos Alberto Torres. O Neymar não tem liderança, a não ser a técnica, para ser capitão da Seleção Brasileira. Faltou isso contra a Croácia (na Copa do mundo de 2022). O Neymar não vai ter isso, mas ele vai ter a parte técnica.

Equipe do Mundial de Clubes quer a contratação de Neymar, diz jornal

O Pachuca, do México, está considerando a contratação de Neymar Jr. como reforço temporário para o Mundial de Clubes da FIFA 2025. A informação é do jornal Marca, do México, que aponta o atacante brasileiro como um dos nomes analisados pela diretoria para fortalecer o elenco no torneio internacional.

Segundo a publicação, ainda não há uma negociação formal em andamento, mas o interesse do clube é real. A ideia seria trazer Neymar, aproveitando o regulamento da competição que permite a inscrição de reforços temporários.

Neymar, atualmente no Santos, disputou 14 dos 27 jogos possíveis na temporada, com 3 gols e 3 assistências. Com histórico recente de lesões, o jogador pode estar buscando novos caminhos na carreira.

A possível chegada ao futebol mexicano acontece em um momento em que a Liga MX busca ampliar sua visibilidade internacional. O Pachuca, classificado para o Mundial por ter vencido a Champions Cup da Concacaf de 2024, quer montar um elenco competitivo para enfrentar clubes de outros continentes.

O clube ainda estuda os aspectos financeiros e logísticos da operação. Por enquanto, a contratação de Neymar segue como uma possibilidade em análise.