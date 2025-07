Vampeta brinca com momento do Vasco e cita reino animal: ‘É um coelho’

O Vasco voltou a ativa após a paralisação durante o Mundial de Clubes de 2025. Contudo, o retorno aconteceu com duas derrotas seguidas. Uma foi contra o Botafogo, pelo Brasileirão, e outra contra o Independiente del Valle, pela Sul-Americana. Mediante ao cenário, o ex-jogador Vampeta brincou com o atual momento do clube carioca.

Durante o programa "Bate-Pronto", da rádio "Jovem Pan", nesta quarta-feira (16), o pentacampeão do mundo comparou o Cruzmaltino com um "coelho" no reino animal. O comentário de Vampeta aconteceu após a equipe de Fernando Diniz perder por 4 a 0 para o Independiente del Valle, fora de casa, pela Sul-Americana.

- Sou solteiro e moro sozinho. E quando fico só, penso em um monte de coisa. Aí me deparo com a natureza. Todo mundo fala que ela é uma maravilhosa. Vai ser uma lepre, um coelho ou um cardume de sardinha dentro dela para você ver o que acontece. Cheio de pedrador - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Aí vou para o futebol. O Vasco, tem a quinta maior torcida do país mas todo ano não passa de uma lebre ou de um coelho no Campeonato Brasileiro. Aí tem outros animais, que são o Flamengo, Palmeiras, Internacional, Corinthians e São Paulo, que vão devorar o Vasco. Entra ano e sai ano, o Vasco fica bricando para não cair - concluiu.

Derrota comprometedora do Vasco

O revés contra o clube equatoriano aconteceu na última terça-feira (15). Na ocasião, o Cruzmaltino jogou com um jogador a menos desde os 12 minutos do primeiro tempo, quando Lucas Piton foi expulso. Com menos jogadores em campo, mediante a altitude da cidade de Quito, a equipe de Fernando Diniz sucumbiu.

Com a derrota por 4 a 0, o Vasco agora terá uma missão complicada no jogo da volta. O Cruzmaltino volta a enfrentar o Independiente del Valle na próxima terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), em São Januário. Para se classificar as oitavas de final da Sul-Americana, o time carioca precisará devolver a goleada sofrida no Equador.