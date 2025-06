Campeão do mundo elogia chegada de Ancelotti, mas afirma: ‘Argentina à frente’

Campeão do mundo com a Argentina em 1978, Mario Kempes elogiou a chegada de Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira. Em entrevista concedida ao Lance! no Legends Tournament, em Curaçao, o ex-jogador crê que o italiano seja o nome certo para recolocar o Brasil no eixo.

- Ancelotti demonstrou em todas as equipes por onde passou ser um treinador extraordinário. Nem sempre foi bem. No Real Madrid, estava muito bem. Agora, Brasil necessitava uma mudança, que uma pessoa fora do país chegasse para tranquilizar. Creio que vai sair bem, é muito inteligente e ter muita experiência.

Ainda assim, Mario Kempes entende que a Argentina está alguns passos à frente do Brasil visando a próxima Copa do Mundo apesar da chegada de Ancelotti. O ex-jogador comentou sobre o processo vivido na Albiceleste desde a chegada de Scaloni e como a equipe se moldou nos últimos anos.

- Indiscutivelmente, Argentina encontrou sua forma de jogar, como jogar. Tem jogadores jovens. Já veremos o que acontece com Messi, mas Argentina está um passo à frente do Brasil. Nunca se pensou que a Argentina com Scaloni poderia fazer algo, pois não tinha experiência. Tendo Messi como principal figura, o rodeou de bons jogadores. Não com experiência, mas com personalidade. E tinham Messi como esse jogador diferente. Creio que Argentina ganhou muito em personalidade e em jogo.

Nas Eliminatórias, Ancelotti faz sua estreia com a Seleção Brasileira diante do Equador, enquanto a Argentina visita o Chile. O Brasil precisa de apenas uma vitória para garantir vaga na Copa do Mundo, enquanto a Albiceleste já tem presença garantida.