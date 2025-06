Pedrinho, presidente do Vasco, marcou presença no treinamento da Seleção Brasileira no CT Joaquim Grava nesta terça-feira (3). O dirigente estava com o uniforme da delegação e foi apresentado pelo diretor de Seleções Rodrigo Caetano durante coletiva de imprensa com os jogadores Alexsandro e Marquinhos.

Pedrinho será o chefe de delegação nesta convocação de Carlo Ancelotti, a primeira do chefe italiano como treinador da Seleção Brasileira. O dirigente acompanhou a coletiva dos jogadores e o treino.

- Pedrinho será chefe da delegação nestes dois jogos. Com honra, o presidente Samir fez este convite. Pedrinho estará conosco representando também o Vasco da Gama - apresentou Rodrigo Caetano.

Pedrinho agradeceu a oportunidade. No seu discurso, falou também da confiança dada pelo presidente da CBF, Samir Xaud.

- Quero agradecer ao presidente Samir, um grande amigo, e a CBF pela oportunidade de ser chefe da delegação nestes dois jogos. Um compromisso e uma responsabilidade muito grande. Espero que a gente tenha sucesso - disse o dirigente do Vasco.

Pedrinho esteve presente no CT Joaquim Grava (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Calendário da Seleção

A preparação em São Paulo é voltada para os dois jogos desta Data Fifa, que podem definir o futuro imediato da equipe nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta o Equador na quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), em Guayaquil, e na terça-feira seguinte (10), recebe o Paraguai na Neo Química Arena, às 21h45 (de Brasília).