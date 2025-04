Neto manda recado para Tite após recusa ao Corinthians

Tite não será o novo treinador do Corinthians. O ex-comandante do Timão fará uma pausa na carreira por tempo indeterminado para cuidar da saúde mental e física. Com o cenário, Craque Neto aproveitou o momento para mandar um recado para o treinador e também sugeriu um novo nome para a diretoria alvinegra.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Primeiro Neto se solidarizou a situação de Tite. O ex-jogador declaradamente sofre com problemas mentais. Após se compadecer com o téncio, Neto citou o nome de Fábio Carille, atualmente no Vasco, como um bom substituto para assumir o comando técnico do Corinthians.

- Acho que todo mundo pode ter qualquer tipo de estresse. O Tite teve uma crise de ansiedade. Aí vem as especulações das pessoas. Eu sofro com isso. Se ele realmente ta com ansiedade, e todo mundo tem essa doença, que é a depressão, desejo o melhor para ele - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

continua após a publicidade

- Pra mim, agora, o Carille ganha muita força. Mas aí não sei do estafe dele, o porque dele ser tão rejeitado pelos clubes que dirige. No Santos subiu o time como campeão da Série B. No Corinthians são três títulos Paulistas e um Brasileiro. No Vasco, acabou de jogar de igual para igual com o Flamengo - concluiu.

➡️ Torcida do Corinthians se revolta com Tite: ‘Mais uma vez’

Carreira de Tite

O último clube que o treinador trabalhou foi o Flamengo, entre 2023 e 2024. O gaúcho foi demitido do cargo após uma eliminação nas quartas de final da Libertadores para o Peñarol, sendo muito contestado pelos rubro-negros.

continua após a publicidade

Antes disso, ficou seis anos na Seleção Brasileira e disputou duas Copas do Mundo, em 2018 e 2022. No Corinthians, o treinador ainda era quase uma unanimidade por suas boas campanhas.

O treinador comandou o Timão em três passagens: entre 2004 e 2005, de 2010 a 2013, e de 2015 a 2016. No total, foram 378 jogos, com 62% de aproveitamento e seis títulos conquistados: dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), um Campeonato Paulista (2013), uma Libertadores (2012), um Mundial de Clubes da Fifa (2012) e uma Recopa Sul-Americana (2013).