Ex-jogador aponta erro do Corinthians e sugere nome substituto para Tite

Tite não será o novo treinador do Corinthians. O ex-comandante do Timão fará uma pausa na carreira por tempo indeterminado para cuidar da saúde mental e física. No programa "Jogo Aberto", da Band, o ex-jogador Cicinho analisou o caso.

Para o antigo lateral e atual comentarista, o Corinthians errou no processo de demissão de Ramón Díaz. Ele destacou que a diretoria do clube deveria ter engatilhado a chegada de um novo técnico antes de encerrar o vínculo do argentino. Além disso, ele também sugeriu o nome de Luis Felipe Scolari para o cargo.

- No Corinthians se pode esperar tudo. Talvez durante a tarde o clube anuncie o novo treinador. A questão é, que quando você demite um treinador, é necessário já ter outro pelo menos engatilhado. A gente todo esse descontrole na adiministração do clube - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Agora, por que não tentar o Felipão? Vai atrás, ninguém tá querendo. O Tite está na casa dele e deve ter pensado: "por que vou arrumar problema?". Ele deve tá sabendo de algo dentro do Corinthians também. A gente acredita na notícia do problema de saúde, mas ninguém desiste de última hora assim - concluiu.

Quem será o novo técnico do Corinthians?

O treinador Ramón Díaz deixou o comando do time alvinegro na última quinta-feira (17). A demissão aconteceu um dia após a derrota do Corinthians para o Fluminense por 2 a 0, na Neo Química Arena, pela 4ª rodada do Brasileirão.

A diretoria do clube apostava todas as fichas na chegada de Tite. Com o novo cenário, o novo treinador do Timão segue incerto. Vale destacar, que anteriormente o nome de Dorival Júnior foi concorrente ao cargo.

Felipão, nome sugerido por Cicinho, se encontra livre no mercado. O treinador vive um momento de hiato na carreira e está sem cargo desde a saída do comando do Atlético-MG, em março do ano passado.