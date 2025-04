Corinthians recalcula rota após ‘não’ de Tite e foca em novo técnico

O Corinthians recalculou a rota e foca na contratação de Dorival Júnior. O ex-treinador da Seleção Brasileira foi o principal objetivo da diretoria alvinegra após a demissão de Ramón Díaz, na última semana, mas o nome de Tite ganhou força e se tornou o alvo do Timão. O técnico chegou a acertar com a equipe, mas recuou para cuidar de sua saúde mental.

A negativa do ídolo surpreendeu o Corinthians. O treinador era aguardado nesta terça-feira (22) para comandar o primeiro treino em sua quarta passagem, mas Matheus Bachi, filho de Tite, anunciou a pausa indeterminada na carreira do pai. Sem tempo para lamentar, o Timão busca Dorival Júnior para a vaga.

O Corinthians havia feito uma consulta ao treinador, mas não de forma oficial. A meta agora é convencê-lo a aceitar uma proposta e iniciar o trabalho quanto antes. O Timão quer um novo técnico para a partida contra o Flamengo, no domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador coleciona bons trabalhos recentes em clubes brasileiros, como Flamengo e São Paulo, e tinha defensores entre membros da diretoria do Timão. O receio de fontes ouvidas pelo Lance! é de que Dorival Júnior tenha se ressentido pela forma que a negociação foi conduzida, com a prioridade para Tite.

O último trabalho de Dorival Júnior foi na Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Busca por um técnico

O Corinthians segue sem comandante desde a demissão de Ramón Díaz, que perdeu o cargo na quinta-feira (17), após derrota por 2 a 0 para o Fluminense, no Brasileirão. Desde então, Orlando Ribeiro trabalha como treinador interino da equipe e esteve na beira do gramado na vitória por 2 a 1 sobre o Sport, no último sábado (19).