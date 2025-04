Luís Castro ganha força e disputa vaga com Dorival no Corinthians

O Corinthians segue em busca de um treinador após o insucesso nas tratativas com Tite, que recusou o convite do clube alvinegro para tratar a saúde mental e física. A direção do Timão aposta suas fichas em Dorival Júnior, entretanto, trabalha também em uma linha para a contratação de Luís Castro.

O português está sem clube desde que deixou o Al-Nassr, da Arábia Saudita, em setembro do último ano. Parte da cúpula que administra o futebol do Corinthians acredita que Luís Castro é o melhor nome para o cargo e busca contato com o treinador.

O maior ponto de interrogação na diretoria está entre as buscas por Dorival Júnior e Luís Castro. Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, irá se reunir com o ex-treinador da Seleção Brasileira, em Florianópolis, mas não deve concretizar a contratação antes de analisar as possibilidades com o técnico português.

Luís Castro ficou conhecido no Brasil por seu trabalho à frente do Botafogo. O português treinou o clube carioca entre 2022 e 2023. Quando deixou a equipe, ela liderava o Brasileirão. Sua opção foi assumir o Al-Nassr, da Arábia Saudita, clube onde atua Cristiano Ronaldo.

Pressa por um treinador

A negativa de Tite surpreendeu o Corinthians. O treinador era aguardado nesta terça-feira (22) para comandar o primeiro treino em sua quarta passagem, mas Matheus Bachi, filho de treinador, anunciou a pausa indeterminada na carreira do pai. Sem tempo para lamentar, o Timão iniciou as buscas por Dorival Júnior e a rapidez na definição pode ser favorável ao técnico.

Anteriormente, o Corinthians havia feito uma consulta por Dorival Júnior, mas não de forma oficial. O Timão quer um novo técnico para a partida contra o Flamengo, no domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro. Na cúpula, há resistência sobre o treinador, e caso Luís Castro aceite negociar, Orlando Ribeiro, técnico interino, pode comandar o Corinthians em mais jogos da temporada.