Tite não será o novo treinador do Corinthians. O filho do técnico, Matheus Bachi, usou as suas redes sociais na manhã desta terça-feira (22) para anunciar que o ex-comandante do Timão fará uma pausa na carreira por tempo indeterminado para cuidar da saúde mental e física. Entenda com o Lance! o transtorno que deixou o técnico indisponível para o clube alvinegro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A ansiedade é um sentimento comum do ser-humano. Contudo, ela se torna patológica a partir do momento que surge um sofrimento maior do que o normal, que pode ser físicos e/ou mentais. Ao Lance!, o Dr. Gabriel Okuda, psiquiatra do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, classificou como importante a decisão de Tite em parar.

- O cargo de um técnico envolve muitas pessoas torcendo em conjunto. Existe uma cobrança exagerada da torcida. Então, é uma profissão que envolve um estresse muito grande. O Tite pedir uma pausa, mostra que ele também é um ser-humano e tem limitações e dificuldades - iniciou o psiquiatra, antes de continuar.

continua após a publicidade

- É importante sabermos a hora de dizer não. Nem sempre estamos preparados e bem para assumir um determinado cargo. O Tite teve cargos na Seleção Brasileira e no Flamengo que geraram muito estresse na cobrança por resultados. Talvez, de alguma forma, ele não queira mais passar por isso novamente - avaliou.

Como tratar o transtorno?

Em casos críticos, a ansiedade pode gerar uma crise de burnout. Ou seja, o indivíduo não se apresentar apto para realizar o próprio trabalho. Nesses casos, o Dr. Gabriel Okuda recomenda aos pacientes a tomarem uma atitude semelhante a de Tite: de afastamento.

continua após a publicidade

- Em casos de burnout, é necessário diminuirmos um pouco a carga de trabalho. Outra forma é o indivíduo diminuir um pouco a autocobrança, e assim, ter uma vida mais 'normal'. Ou seja, podendo aproveitar um pouco o tempo com a família ou fazendo uma atividade do próprio interesse - concluiu.

Carreira de Tite

O último clube que o treinador trabalhou foi o Flamengo, entre 2023 e 2024. O gaúcho foi demitido do cargo após uma eliminação nas quartas de final da Libertadores para o Peñarol, sendo muito contestado pelos rubro-negros.

Antes disso, ficou seis anos na Seleção Brasileira e disputou duas Copas do Mundo, em 2018 e 2022. No Corinthians, o treinador ainda era quase uma unanimidade por suas boas campanhas.

O treinador comandou o Timão em três passagens: entre 2004 e 2005, de 2010 a 2013, e de 2015 a 2016. No total, foram 378 jogos, com 62% de aproveitamento e seis títulos conquistados: dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), um Campeonato Paulista (2013), uma Libertadores (2012), um Mundial de Clubes da Fifa (2012) e uma Recopa Sul-Americana (2013).