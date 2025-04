Filho zoa, e Neto manda recado à esposa após mais um gol de Ferreirinha

Júlio, filho mais novo do ex-jogador Neto, entrou na brincadeira e provocou o pai referente a promessa feita sobre a quantidade de gols de Ferreirinha na temporada. O camisa 11 voltou a balançar as redes na vitória do tricolor sobre o Santos por 2 a 1, neste domingo (20), no Morumbis, pela 5ª rodada do Brasileirão. O feito deixou o apresentador do "Donos da Bola", da Band, mais perto de usar uma tanga.

Em um vídeo compartilhado pelo próprio apresentador, Júlio aparece comemorando o gol de Ferreirinha. O filho ainda brinca com a possibilidade de Neto ter que cumprir a promessa. Ao ver a felicidade do filho e a boa fase de Ferreirinha, o ex-jogador entrou na brincadeira.

Em um bom humor, Neto perguntou para o filho se ele estaria torcendo pelo jogador do São Paulo. Júlio respondeu o questionamento e provocou o pai sobre a situação. Após a interação, o apresentador realizou um pedido especial para a esposa Sandra.

- Você acha que o papai vai ficar de tanga, filho? - questionou o ex-jogador.

- Claro. Vai Ferreirinha - torceu o filho.

- É Sandra, pode comprar a tanga lá para mim - pediu Craque Neto.

- Eu não. Me deixa fora disso - respondeu a esposa.

Quantos gols faltam para Neto cumprir a promessa?

Quando o antigo jogador fez a promessa, Ferreirinha não tinha nenhum gol na temporada. Porém, o atleta emplacou uma sequência boa de partidas e colecionou cinco gols nos últimos quatro jogos do Tricolor Paulista.

O primeiro tento do atacante aconteceu no empate do São Paulo com o Allianz Lima por 2 a 2, pela fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, o camisa 11 não só quebrou o jejum de gols na temporada, como balançou a rede em duas oportunidades.

Posteriormente, Ferreirinha voltou a marcar nos dois jogos seguintes: nos empates com o Cruzeiro, por 1 a 1, no Morumbis, e Botafogo, por 2 a 2, no Nilton Santos. Ambas as partidas foram válidas pelo Campeonato Brasileiro.

Com o atual cenário, restam apenas cinco gols de Ferreirinha para o ex-jogador ter que usar tanga em rede nacional. Vale destacar, que mesmo após a boa sequência do atacante do São Paulo, Neto não voltou atrás do acordo. Até o momento da publicação desta matéria, o apresentador se mantém irredutível a cumprir a promessa.