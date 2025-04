Nora de Tite abre o jogo sobre ‘não’ ao Corinthians

Tite não será o novo treinador do Corinthians. O treinador fará uma pausa na carreira por tempo indeterminado para cuidar da saúde mental e física. Através das redes sociais, Fernanda Silva Bachi, esposa de Matheus Bachi, filho do técnico, contou bastidores do caso.

Conforme revelado pela influenciadora, o técnico e o clube paulista tinha, de fato, chegado a um acordo. Fernanda compartilhou com os seguidores uma foto da mala pronta para a viagem a São Paulo. Contudo, a saúde mental do genro gerou a mudança de planos da família.

- Como lidar com a saúde mental do sogro e o sonho do marido de voltar? Gente vou precisar ficar off das redes... to chorando muito. Estávamos com tudo pronto para ir a São Paulo. Saúde e família são nossos bens mais preciosos. Obrigada pelo apoio de vocês - publicou a influenciadora.

Nora de Tite em pronunciamento sobre a não chegada do treinador ao Corinthians (Foto: Reprodução)

Carreira de Tite

O último clube que o treinador trabalhou foi o Flamengo, entre 2023 e 2024. O gaúcho foi demitido do cargo após uma eliminação nas quartas de final da Libertadores para o Peñarol, sendo muito contestado pelos rubro-negros.

Antes disso, ficou seis anos na Seleção Brasileira e disputou duas Copas do Mundo, em 2018 e 2022. No Corinthians, o treinador ainda era quase uma unanimidade por suas boas campanhas.

O treinador comandou o Timão em três passagens: entre 2004 e 2005, de 2010 a 2013, e de 2015 a 2016. No total, foram 378 jogos, com 62% de aproveitamento e seis títulos conquistados: dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), um Campeonato Paulista (2013), uma Libertadores (2012), um Mundial de Clubes da Fifa (2012) e uma Recopa Sul-Americana (2013).