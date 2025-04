Neto debocha de nova publicação de Neymar: ‘Melhor buscar um psiquiatra’

O ex-jogador Neto voltou a criticar Neymar durante o programa "Donos da bola", da emissora Band. Na edição desta terça-feira (1), o apresentador debochou de uma nova publicação do camisa 10 do Santos nas redes sociais. Em uma postagem no X, antigo Twitter, o atacante brincou ao dizer que queria ser uma caixa de som.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A declaração foi criticada por Neto durante o programa. O apresentador disparou contra o atual o jogador Santos, que se encontra longe dos gramados por conta de uma lesão muscular, mas segue com a agenda lotada de compromissos extracampo.

- Quem sou eu perto do Neymar? Quem somos nós? Ele quer ser caixinha de som. Viu a rede social dele hoje? Eu não sei, mas o cara que começa a falar essas coisas, tá em outro planeta. É melhor buscar um psiquiatra ou psicólogo - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

continua após a publicidade

- Hoje, completa 30 dias de uma contratura muscular. Isso é um absurdo. Uma contratura muscular é no máximo quatro dias. Ele está 30 dias (de recuperação). Nesse período, o cara foi para Mangaratiba, jogou poker, teve mais de 10 dias de folga. Isso com o time do Santos perdendo pra todo mundo. Ele vai lá naquela Kings League bate 200 pênaltis. Como se fosse algo mais importante que o Santos - concluiu.

➡️ Clubes paulistas não vencem na 1ª rodada do Brasileirão após 13 anos

Lesão de Neymar

A última partida do camisa 10 do Santos aconteceu no último dia 2 de março, na vitória do clube alvinegro sobre o RB Bragantino por 2 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Na ocasião, Neymar deixou o campo com dores na coxa esquerda.

continua após a publicidade

O cenário fez o meia ser cortado da Seleção Brasileira na última Data Fifa. A primeira ausência do atleta pelo Santos aconteceu no clássico contra o Corinthians, pelas quartas de final do Paulistão, no dia 9 de março. Sem o meia, a equipe do técnico Pedro Caixinha foi eliminada do estadual ao perder para o rival por 2 a 1, na Neo Química Arena.

Ainda sem o camisa 10, o Santos também perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro. No último domingo (31), a equipe do técnico Pedro Caixinha foi superada pelo Santos por 2 a 1, em São Januário, no Rio de Janeiro.