Mundial de Clubes: jornalistas projetam brasileiros de melhor e de pior campanha

O Lance! foi atrás das opiniões dos especialistas para saber as projeções para os brasileiros no Mundial de Clubes. A competição, que começou no último sábado (14), conta com quatro equipes do Brasileirão e o Flamengo foi o mais votado como clube para a melhor campanha, enquanto o Botafogo foi escolhido como o time a cair na primeira fase. Veja os votos abaixo:

Téo José (Band)

Quem vai mais longe? Palmeiras;

Quem fica na fase de grupos? Botafogo.

Mauro Beting (SBT)

Quem vai mais longe? Palmeiras, Flamengo e Fluminense param nas oitavas de final;

Quem fica na fase de grupos? Botafogo.

Linhares Jr. (Ex-Globo)

Quem vai mais longe? Flamengo;

Quem fica na fase de grupos? Botafogo.

Betão (Charla Podcast)

Quem vai mais longe? Flamengo;

Quem fica na fase de grupos? Botafogo;

Vitor Guedes (Lance!)

Quem vai mais longe? Flamengo;

Quem fica na fase de grupos? Botafogo.

Victor Canedo (Ex-Globo)

Quem vai mais longe? Flamengo;

Quem fica na fase de grupos? Botafogo.

Paulo Vinícius Coelho (Paramount)

Quem vai mais longe? Palmeiras;

Quem fica na fase de grupos? Botafogo.

Abertura do Mundial de Clubes da Fifa, em Miami (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Alexandre Praetzel (Rádio Bandeirantes)

Quem vai mais longe? Flamengo e Palmeiras;

Quem fica na fase de grupos? Botafogo e Fluminense.

Gian Oddi (ESPN)

Quem vai mais longe? Fluminense e Flamengo;

Quem fica na fase de grupos? Botafogo.

Cícero Mello (ESPN)

Quem vai mais longe? Flamengo e Palmeiras;

Quem fica na fase de grupos? Botafogo corre risco.

José Ilan (Ex-Globo)

Quem vai mais longe? Flamengo;

Quem fica na fase de grupos? Botafogo.

Grupos dos Brasileiros

Grupo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly e Inter Miami;

Grupo B: Botafogo, PSG, Atlético de Madrid e Seattle Sounders;

Grupo D: Flamengo, Chelsea, Espérance e Los Angeles FC;

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns e Ulsan HD.