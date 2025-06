Facincani analisa trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras: ‘Espero que ele entenda’

O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes neste domingo (15), e o Lance! conversou com Felippe Facincani, que analisou o trabalho de Abel Ferreira no clube. O jornalista apontou mudanças recentes na condução da equipe e afirmou que o treinador passou a temporada de 2023 e o início de 2024 insistindo em escolhas baseadas na confiança em nomes consolidados no clube, e não na meritocracia, o que teria prejudicado o desempenho do time em campo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— O Abel, pelo Palmeiras, nunca esteve balançado no cargo. Isso era uma questão da imprensa — e de alguns, boa parte na verdade — de torcedores que não estavam enxergando no Abel aquele cara que, até 2022, um pouquinho de 2023, usava mais da meritocracia do que, de fato, de escolhas que tinham muito mais a ver com confiança e história no Palmeiras, pra você formatar a equipe — disse Facincani.

Segundo o jornalista, o Palmeiras ficou “largado” no início do ano de 2024, sem intensidade ou motivação, o que teria levado o próprio Abel a cogitar a saída do clube. Facincani citou a negociação com o Al-Sadd, do Catar, que gerou um impasse jurídico:

continua após a publicidade

— O próprio Abel quase foi embora. Ele buscou conversar com o clube do Catar, com o Al-Sadd. Até agora não se sabe qual foi o tipo de documento que foi assinado — se foi um pré-contrato, se foi uma carta de intenção. Mas que isso foi pra FIFA, que isso gerou um problema pro Palmeiras, que isso gerou valores a serem ressarcidos.

Abel Ferreira durante treinamento do Palmeiras nos Estados Unidos (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

➡️Termômetro do Mundial: saiba como foi a campanha de cada clube em 2025

Facincani também afirmou que nunca pediu a demissão do treinador, mas que considerou o fim de ciclo diante das escolhas no Campeonato Paulista deste ano:

continua após a publicidade

— O que eu falei é que, pra mim, do jeito que estava no Campeonato Paulista, era fim de ciclo. Se é assim que vai ser atuado no Palmeiras, é melhor trocar. Agora, se tiver uma melhora daqui pra frente, claro que ele é um cara que tem muita história.

Ele lembrou ainda que, após a eliminação para o Boca Juniors na Libertadores, lá atrás em 2023, Abel deu sinais de instabilidade no cargo:

— O primeiro cara que, numa instabilidade, e que sempre deu letras de querer sair, foi o próprio Abel Ferreira. Não foi a imprensa. O Palmeiras ganha um Brasileiro nas costas de um garoto de 17 anos. ‘Ó, entra lá, Endrick, agora. Se vira aí. Vamos ver então se você é bom mesmo’. O moleque foi lá e mostrou que é bom.

➡️Pelo grupo do Palmeiras, Inter Miami, de Messi, empata na abertura do Mundial de Clubes

Por fim, Facincani ressaltou que as mudanças na equipe aconteceram por conta das lesões no elenco:

— As mudanças também só vieram por causa de acontecimentos. Agora é fácil falar que tudo voltou a ficar perfeito. Mas isso só aconteceu porque precisou ter um fato fora da curva — lesões — pra ele mudar o time e o Palmeiras voltar a jogar. Eu espero que daqui pra frente ele entenda que é a meritocracia, e não a teimosia. O jogo contra o Flamengo, dobrar o lateral, aquela coisarada toda que só faz mal ao Palmeiras… que isso não aconteça mais. E que o time volte a decolar do jeito que foi na mão dele entre 2020 e 2022.