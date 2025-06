Mundial de Clubes: veja quem narra os jogos de Palmeiras e Botafogo na Globo

Este domingo marca a estreia de Palmeiras e Botafogo na Copa do Mundo de Clubes na TV Globo. O alviverde é o primeiro time brasileiro a ter um duelo contra um time europeu: o Porto. Na sequência, o Glorioso encara o Seattle Sounders, no enceramento do segundo dia da competição.

Palmeiras x Porto

O Alviverde é o primeiro brasileiro a estrear na competição e, com isso, contará com o principal narrador da casa na transmissão: Luis Roberto. O time de Abel Ferreira encara o Porto (POR), às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Equipe:

Narração: Luis Roberto;

Comentários: Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Facu Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão Anderson (Maurício), Facundo Torres e Vitor Roque.

PORTO (Técnico: Martín Anselmi)

Cláudio Ramos; Marcano, Zé Pedro e Nehuén Pérez; João Mário, Eustáquio (Fábio Vieira), Varela e Francisco Moura; Pepê, Rodrigo Mora e Samuel Aghehowa.

Botafogo x Seattle Sounders

Fechando o dia, às 23h, o Botafogo encara o Seattle Sounders (EUA), em confronto que conta com a narração de Renata Silveira, narradora muito identificada com o alvinegro. A partida será às 23h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle.

Equipe:

Narração: Renata Silveira;

Comentários: Júnior e Roger Flores.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Álvaro Montoro e Savarino; Artur e Igor Jesus.

SEATTLE SOUNDERS (Técnico: Brian Schmetzer)

Frei; Roldan, Ragen, Bell e Tolo; Vargas, Roldan, De la Vega, Rusnak e Kent; Jesús Ferreira.