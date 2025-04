Neymar solta a voz em vídeo ao lado de Ludmilla na Kings League

Longe dos gramados, Neymar segue cumprindo as obrigações comercias fora de campo. Desta vez, o camisa 10 do Santos foi flagrado ao lado da cantora Ludmilla durante a segunda rodada da Kings League Brasil. Na ocasião, os dois viralizaram nas redes sociais ao aparecerem cantando juntos a música "amor difícil", uma colaboração da artista com o cantor Thiaguinho.

A resenha entre o jogador e a cantora aconteceu nos bastidores do torneio. O momento foi gravado pela maioria dos jogadores e do estafe presente na ocasião. Durante a interação, Neymar soltou a voz para acompanhar a cantora e se arriscou no samba. Veja abaixo o vídeo:

Fúria na Kings League

A segunda rodada da Kings Leauge aconteceu na última segunda-feira (31) e contou com a presença de Neymar. O jogador, que já havia participado da estreia do torneio no sábado (29), foi figura carimbada mais uma vez para acompanhar o desempenho da equipe Fúria, a qual divide o cargo de presidente com o amigo Cris Guedes.

A equipe de Neymar está com aproveitamento de 100% após vencer nas duas primeiras rodadas. O primeiro triunfo aconteceu contra o time Dendele FC, 6 a 2, no último sábado (29). Posteriormente, a Fúria venceu o FC Real Elite por 4 a 2, na última segunda-feira (31). Todos os jogos aconteceram na cidade de São Paulo.

Lesão de Neymar

As aparições do camisa 10 na Kings League Brasil acontecem em meio a um momento de recuperação física. O meia foi ausência no Santos na derrota para o Vasco por 2 a 1, no último domingo (30), em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Neymar se lesionou na vitória do Peixe sobre o RB Bragantino, por 2 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no dia 2 de março. Na ocasião, Neymar deixou o campo com dores na coxa esquerda.

O cenário fez o meia ser cortado da Seleção Brasileira na última Data Fifa. A primeira ausência do atleta pelo Santos aconteceu no clássico contra o Corinthians, pelas quartas de final do Paulistão, no dia 9 de março. Sem o meia, a equipe do técnico Pedro Caixinha foi eliminada do estadual ao perder para o rival por 2 a 1, na Neo Química Arena.