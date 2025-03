Neto dispara contra Neymar e faz alerta para Santos

Neymar foi ausência na derrota do Santos na estreia do Campeonato Brasileiro de 2025. Sem o camisa 10, a equipe do treinador Pedro Caixinha perdeu de virada para o Vasco, por 2 a 1, no último domingo (20), em São Januário. Após a partida, o ex-jogador Neto criticou o atacante e mandou um alerta para o Peixe.

Durante o programa "Os donos da bola", da Band, o atual apresentador previu uma possível briga pelo não rebaixamento do alvinegro praiano. Para ele, o time do Santos deixa a desejar dentro de campo e a instabilidade da presença de Neymar deve ser um alerta.

- Como é que pode vocês todos acharem que o Neymar, mais uma vez, vai se a solução da Seleção Brasileira. O cara vai contra o Corinthians e não joga, fica de auxiliar técnico. Acham que é uma contratura muscular, aí depois percebem que não era bem isso. Já mentem para todo mundo. Aí ele vai para Mangaratiba, anda de bicicleta e vocês continuam achando que está tudo bem - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- É cortado da Seleção Brasileira. Aí vai para Coritiba, fica de auxiliar. Todo mundo ficou no aguardo dele retornar contra o Vasco, pela primeira rodada do Brasileirão. Aí o Santos perde. E o time do Vasco é ruim. A torcida é maravilhosa, mas o time é muito ruim. Olha, vou te falar, se tem uma equipe que tem que ficar esperto para não ser rebaixado de novo é o Santos. Fiquem espertos - concluiu.

Neymar lesionado

O camisa 10 do Santos acumulou mais uma frustração na carreira ao ter uma nova lesão. O contratempo aconteceu na vitória do Peixe sobre o RB Bragantino, por 2 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, do dia 2 de março. Na ocasião, Neymar deixou o campo com dores na coxa esquerda.

O cenário fez o meia perder a convocação da Seleção Brasileira da última Data-Fifa. A primeira ausência do atleta pelo Santos aconteceu no clássico contra o Corinthians, pelas quartas de final do Paulistão, no último dia 9 de março. Sem o meia, a equipe do técnico Pedro Caixinha foi eliminada do estadual ao perder para o rival por 2 a 1, na Neo Química Arena.

O Santos terá que jogar novamente sem o principal jogador na estreia do Campeonato Brasileiro. Neymar não se recuperou da lesão muscular, e por isto, foi desfalque na derrota para o Vasco, do último domingo (30), em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.