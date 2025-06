Amaral cita ponto a favor do Palmeiras no Mundial: ‘Pode surpreender’

Ídolo do Palmeiras, o volante Amaral abriu o jogo sobre suas expectativas para o Mundial de Clubes e apontou um fator que pode favorecer o time comandado por Abel Ferreira. Em entrevista ao Lance!, o ex-jogador falou também sobre os outros clubes brasileiros.

O Palmeiras começa sua jornada na competição neste domingo (15), contra o Porto, às 19H (de Brasília). Além dos milhões de torcedores, o Verdão contará também com o apoio de Amaral, que fez história no clube na década de 90.

— Acho que pode surpreender, né? Hoje, a própria imprensa vê Real Madrid, esses clubes como favoritos, mas Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense tem qualidade para chegar ali e fazer um bom resultado - começou o ex-jogador.

- Não chega como favorito, mas isso é bom, porque o favorito nunca ganha. Só ver o exemplo da Champions League. Ninguém esperava PSG x Inter, e eles chegaram. Então, tenho certeza de que se o Palmeiras encaixar e fizer um grande jogo, tem toda condição para ir buscar o bi-campeonato mundial - completou.

Amaral em partida de ex-jogadores do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Palmeiras x Porto pelo Mundial: onde assistir, horário e prováveis escalações

Palmeiras e Porto pelo Mundial: onde assistir, horário e prováveis escalações

Palmeiras e Porto se enfrentam neste domingo (15), no jogo de abertura do Mundial de Clubes da Fifa, pelo Grupo A, o mesmo de Al Ahly e Inter Miami. A bola rola às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Do lado brasileiro, o técnico Abel Ferreira não deve ter nenhum problema para escalar seus 11 principais jogadores, já que não há nenhum desfalque. A única peça em observação é o atacante Paulinho, que não está 100% em sua melhor condição física, mas deve atuar por algum tempo.

Já no Porto, a principal baixa fica por conta do goleiro Diogo Costa, que sentiu uma lesão na coxa direita durante o treinamento e está fora da estreia.

⚽ Prováveis escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Facu Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão Anderson (Maurício), Facundo Torres e Vitor Roque.

PORTO (Técnico: Martín Anselmi)

Cláudio Ramos; Marcano, Zé Pedro e Nehuén Pérez; João Mário, Eustáquio (Fábio Vieira), Varela e Francisco Moura; Pepê, Rodrigo Mora e Samuel Aghehowa.