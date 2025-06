Mundial: Cicinho elege favorito entre Palmeiras e Porto, e crava destino do Flamengo

O Mundial de Clubes começa neste domingo (15) para os brasileiros, com Palmeiras e Botafogo em campo. E o Lance! aproveitou para conversar com Cicinho, campeão do mundo com o São Paulo, em 2005 para falar sobre o tema. Comentarista da Band, o ex-jogador afirmou que o Porto é favorito contra o Alviverde.

continua após a publicidade

- Apesar do Porto não ter feito uma boa temporada, eu coloco o Porto como favorito. O Palmeiras tem uma excelente equipe, mas o Porto é favorito para o jogo e para ser o primeiro colocado do grupo - disse Cicinho, que opinou na queda do Botafogo na primeira fase do torneio.

➡️ Música de abertura do Mundial de Clubes cai nas graças da web: ‘Sensacional’

- O Botafogo é o que fica mais difícil, está em uma chave com Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid… Deve ser a equipe brasileira que não vai passar para a próxima fase. No futebol não existe impossível, mas o PSG hoje é a equipe a ser batida - completou o comentarista.

continua após a publicidade

Palmeiras e Porto se enfrentam às 19h deste domingo (15), enquanto o Botafogo pega o Seattle Sounders, às 23h. O Flamengo encara o Espérance na segunda-feira (16), enquanto o Fluminense pega o Borussia Dortmund, na terça (17). Para Cicinho, o Rubro-Negro deve ser o brasileiro de melhor desempenho no Mundial.

➡️ Entrada diferente de Messi na abertura do Mundial de Clubes vira assunto

- Acredito que seja o Flamengo o brasileiro a ir mais longe. Não podemos esquecer do Palmeiras, mas o Flamengo tem o Filipe Luís, que jogou muito tempo na Europa e tem a oportunidade de passar isso para os atletas à nível de Seleção. Se você pegar os 11 titulares do Flamengo, praticamente todos tem condições de vestir a camisa da Seleção de seus países - comentou.

continua após a publicidade

- O Flamengo não só tem condições de jogar de igual para igual com o Chelsea, como eu acredito que tem um time melhor que o do Chelsea. O Flamengo tem jogadores que já jogaram na Europa e tem um treinador que teve carreira como atleta na Europa. Eu arrisco dizer que o Flamengo ser o primeiro do grupo - emendou Cicinho.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Cicinho conquistou o Mundial de Clubes da Fifa em 2005, quando o São Paulo venceu o Liverpool na final. Na semifinal, o tricolor venceu o Al-Ittihad. O torneio ainda era disputado no formato antigo, mas o ex-jogador deixou um conselho para os brasileiros neste torneio.

- É um Mundial diferente. Quando eu tive a oportunidade de vencer com o São Paulo, foi uma semifinal e a final. O conselho que eu dou é pensar jogo a jogo, é um dia após o outro, até porque se classificam dois. A possibilidade para o Palmeiras se classificar é muito boa. Para uma equipe brasileira ser campeã, tem que ir até o limite para alcançar a perfeição - encerrou.