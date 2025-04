Ex-namorada de Neymar reage a gravidez de esposa de Daniel Alves

Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, revelou na última segunda-feira (31) que está gravida do atleta. O anúncio aconteceu através de uma publicação nas redes sociais, que contou com a interação de Carol Dantas, ex-namorada de Neymar.

A influenciadora, que é mãe de Davi Lucca, primogênito do camisa 10 do Santos, reagiu a notícia de uma maneira breve. Ele apenas deixou um comentário na publicação de Joana Sanz com três corações. Em um relato cercado de emoções, a modelo relevou a nova gravidez e comentou sobre as dificuldades para engravidar após duas tentativas com fertilização in vitro (FIV) e três perdas gestacionais. Veja abaixo:

- Tive que lidar desde os 22 anos com perguntas como: "Para quando é o bebê?". Nunca tive instinto maternal, esse desejo de ter filhos ou carregar o bebê de alguém. Com o passar dos anos, meu grupo de amigas foram tendo bebês e as redes sociais se enchiam de nascimentos. Há tanto desconhecimento sobre a idade reprodutiva da mulher e que não é tão fácil engravidar. Há cinco anos, eu alimentei com muito medo a ideia de ser mãe. Medo porque um ser humano dependerá de mim para sobreviver, medo de não trabalhar, medo de me perder como mulher. Mas isso é outra história. O que vim contar é que uma mulher de 22 anos sã se encontra com dois FIV, três perdas e uma última operação de trompas somado a aparição de endometrioses. Fiz provas de todos os tipos nos últimos anos, com alguns embriões divinos e sem encontrar resposta. A frustração e o por que "todas" engravidam como por arte de magia me atormentavam. Estou acostumada com esforço, trabalho duro e perseverança, mas isso não era assim. Perdi minha mão há dois anos, não tenho pais, nem irmãos, a sensação de órfã e o vazio me acompanharam até o dia que escutei o coração do meu bebê pela primeira vez. Meu último embrião congelado, minha última esperança de ter essa razão para ser forte na vida - contou Joana Sanz, sem citar Daniel Alves.

Comentário de Carol Dantas, ex-namorada de Neymar, em publicação de Joana Sanz, esposa de Daniel Alves (Foto: Reprodução)

Joana Sanz e Daniel Alves

Na publicação, a influenciadora não tocou no nome de Daniel Alves. Os dois seguem como um casal, mas o atleta ainda vive polêmica na vida pessoal por conta de um suposto caso de estupro. Nesse momento, o atleta de 41 anos não tem novos compromissos com a justiça espanhola desde que foi absolvido.

Embora não tenha citado o jogador na publicação, Joana Sanz divulgou imagens no último fim de semana ao lado do jogador e com um emoji de coração. O momento de união do casal acontece após uma instabilidade na relação.

Dani Alves conheceu a modelo Joana Sanz em 2015 e se casaram em 2017 em uma celebração privada realizada em Ibiza, na Espanha. No entanto, a relação foi abalada em meio ao suposto caso de agressão do então jogador contra uma jovem de 23 anos em uma boate na Espanha.

Com a liberdade de Dani Alves, o ex-jogador e a espanhola utilizaram as redes sociais para publicar fotos juntos e mostrar que o casal seguiria juntos. Nos últimos meses, o brasileiro conciliou as obrigações penitenciários com viagens ao lado de sua esposa para Mallorca, mas também com idas a restaurantes chiques em Barcelona.