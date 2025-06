Braune projeta jogo difícil na estreia do Botafogo no Mundial: ‘Não é o Madureira’

O Botafogo estreia no Mundial de Clubes contra o Seattle Sounders, neste domingo (15), às 23h (de Brasília), no Estádio Lumen Field. Ao Lance!, o influenciador Daniel Braune analisou as dificuldades do primeiro confronto do Glorioso no novo torneio da Fifa.

Para o comunicador, a equipe do técnico Renato Paiva é a favorita no confronto. Contudo, Braune alertou os torcedores alvinegros para uma possível dificuldade na construção do resultado. Durante a argumentação, ele chegou comparar o torneio com o Campeonato Carioca.

- Tem a situação até da grama sintética. Ou seja, tem essa questão do tapete deles também. Não diria que é equilibrado, o Botafogo é favorito. Mas assim, é claro que o torcedor, com o lado passional vai acreditar no clube, mas a partida não será contra o Madureira. Não é uma partida de Taça Guanabara - iniciou o jornalista, antes de completar.

- O Seattle é uma equipe que tem investimento. Que tem qualidade. Com jogadores importantes de seleções da América Central. Tem o João Paulo, que mostrou qualidade aqui no futebol brasileiro. Então, está longe de ser um time bobo. Acredito que o fator casa será o menos importante. O Botafogo já mostrou ser muito maduro ao enfrentar adversários fora de casa. Acho que o fator principal (para uma possível zebra) será a própria qualidade do Seattle - concluiu.

Botafogo no Mundial de Clubes

Posteriormente, o Glorioso encara PSG e Atlético de Madrid, respectivamente nos dias 19 e 23 de junho. Enquanto o torneio não começa, a delegação do Botafogo se encontra na cidade de Santa Bárbara, na Califórnia.