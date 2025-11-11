Santos divulga a programação da semana focado no duelo contra o Palmeiras

O Santos divulgou nesta terça-feira (11) a programação para o duelo contra o Palmeiras, que será neste sábado (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. A equipe se reapresentou após a derrota por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe tem apenas 33 pontos na tabela e é o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, com dois pontos de distância para o Vitória, o primeiro time fora do Z4. Em caso de triunfo no clássico, o Alvinegro deixa a zona da degola. Os ingressos já estão à venda no site do Sócio Rei.

Apesar de contar com a força da sua torcida para tentar reverter a situação, o clube é o segundo pior mandante da temporada, com apenas 10 vitórias em 23 partidas em seus domínios.

Neymar durante aquecimento no Maracanã, no duelo contra o Flamengo.

Confira a programação da semana:

Terça-feira (11)

Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé

Quarta-feira (12)

Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé

Quinta-feira (13)

Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé

Sexta-feira (14)

Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé

Sábado (15)

Santos x Palmeiras - 21h - Vila Belmiro

O que vem pela frente?

15.11 - Santos x Palmeiras - 21h - Vila Belmiro - 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

19.11 - Santos x Mirassol - 21h30 - Vila Belmiro - 34º rodada do Campeonato Brasileiro

24.11 - Internacional x Santos - 21h - Beira-Rio - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

28.11 - Santos x Sport - 21h30 - Vila Belmiro - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

sem data e horário definidos - Juventude x Santos - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

sem data e horários definidos - Cruzeiro x Santos - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro