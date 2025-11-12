Jornalista dispara contra novo formato do Paulistão e faz alerta: 'Arapuca'

O jornalista Arnaldo Ribeiro analisou o novo formato do Campeonato Paulista. A Federação Paulista de Futebol anunciou novidades para a edição de 2026 em um evento especial, na terça-feira (11), na Mercado Livre Arena Pacaembu.

Durante a programação do canal "UOL Esportes", Arnaldo Ribeiro criticou o novo formato da competição. Para ele, o modelo adotado para a próxima temporada é uma arapuca para os times grandes e beneficia apenas a federação.

- Esse Campeonato Paulista é uma arapuca para os times grandes. Uma das grandes. Porque ele é excelente para a federação, mas péssimo para os times grandes. Foi feito em um formato da Champions League, mas de uma forma em que toda rodada tenha jogos grandes - iniciou o jornalista, acrescentando:

- Isso fez com que os grandes se enfrentassem, com confrontos contra times de média força em duas oportunidades, e tendo que jogar apenas uma vez contra times do pote mais fraco. Eram 12 partidas classificatórias e, agora, são oito sendo elas quase todas difíceis. A estratégia da federação foi impedir que os grandes cogitem entrar mais ou menos no campeonato. O risco de nenhum dos grandes decidir o torneio é grande - concluiu.

Novo regulamento do Paulistão

A edição de 2026 do Paulistão terá um novo formato, inspirado no modelo europeu. Os clubes serão divididos em quatro potes, com os quatro grandes de São Paulo reunidos no mesmo grupo.

Na primeira parte, as equipes do mesmo pote se enfrentam entre si. Depois, um sorteio definirá mais dois confrontos entre times do Pote B e C, além de mais um duelo com o Pote D.

Por exemplo: uma equipe do Pote A poderá enfrentar um adversário do Pote B. A Federação Paulista de Futebol ainda explicou que a ordem dos confrontos e os mandos de campo serão anunciadas posteriormente.

Adversários dos quatro grandes na primeira parte do Paulistão:

Corinthians: Palmeiras, São Paulo, Santos, Capivariano, Velo Clube, Ponte Preta, Bragantino e São Bernardo;

São Paulo: Corinthians, Santos, Palmeiras, Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera;

Santos: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Velo Clube, Bragantino, Novorizontino, Guarani e Noroeste;

Palmeiras: Santos, Corinthians, São Paulo, Novorizontino, Mirassol, Guarani, Portuguesa e Botafogo;