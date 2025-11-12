Dirigente do Palmeiras diz que Brasileirão pode ser definido em 'condição de desequilíbrio'

Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, representou o clube no sorteio do Paulistão, que aconteceu na noite desta terça-feira (11), em São Paulo. O dirigente deixou claro o descontentamento do em relação à falta de equilíbrio no Campeonato Brasileiro, já que o time paulista entrará em campo na pausa da Data Fifa para disputar uma partida atrasada contra o Santos, no sábado (15), repleto de desfalques.

continua após a publicidade

➡️ FPF define confrontos e formato do Paulistão 2026; confira

- O ano de 2025 já foi e está sendo extremamente desafiador. O Palmeiras vai jogar no sábado, um Campeonato Brasileiro pode ser definido em uma condição de não equilíbrio. O Palmeiras tem sete atletas convocados, isso interfere significativamente na competição, mas é algo que precisa ser modificado, precisa ser alterado, mas com a participação dos clubes, da própria CBF e, até mesmo em determinados momentos, das federações - afirmou Anderson Barros.

De acordo com o dirigente palmeirense, a culpa não é apenas da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), mas também dos clubes e federações, que precisam se unir para melhorar o calendário nacional.

continua após a publicidade

- A busca incessante por um equilíbrio de calendário é fundamental. Não adianta nós transferirmos para uma instituição ou para um clube... Não, a culpa é nossa. Encontrar esse equilíbrio é fundamental e só existe uma forma de encontrar equilíbrio em qualquer coisa: é trabalhando muito duro, estudando cada um desses movimentos, entender cada uma das competições que nós temos numa temporada e entender o que é factível ou não para tenha um calendário no mínimo razoável - completou o diretor de futebol.

O Palmeiras tem sete jogadores convocados por suas seleções nesta Data Fifa para a disputa de amistosos antes da Copa do Mundo de 2026: Vitor Roque (Brasil), Flaco López (Argentina), Gustavo Gómez e Ramón Sosa (Paraguai), Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martínez (Uruguai).

continua após a publicidade

Além desses desfalques, o Verdão jogará o clássico contra o Santos ainda com duas baixas por suspensão: Andreas Pereira e Allan. Já no departamento médico do Verdão estão o goleiro Weverton, o meio-campista Lucas Evangelista, além do atacante Paulinho.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Diretor do Palmeiras responde sobre suspensão de Allan

Nesta semana, o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) puniu o meio-campista Allan, do Palmeiras, mas adiou o julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo, além de marcar julgamento de Vitor Roque, um dos princpais jogadores do Verdão nesta reta final de temporada. Leila Pereira, inclusive, criticou os critérios da instituição.

- O Palmeiras tem deixado muito claro, especialmente na figura da nossa presidente (Leila Pereira), que o campeonato tem que ser decidido nas quatro linhas. Precisamos ter muito cuidado. Todas as instituições, CBF, STJD, todas ligadas ao futebol precisam ter muito cuidado para que tudo seja decidido dentro das quatro linhas - disse o dirigente, que afirma que o Palmeiras confia no tribunal.

- O STJD precisa entender, respeitar os prazos, para que tudo seja de forma equilibrada. Temos a convicção de que isso será feito. Confiamos no STJD, sempre deixamos isso claro. Mas, no momento em que percebe que há uma necessidade de debater determinados assuntos, vamos nos posicionar. O Palmeiras sempre teve uma boa relação, de honestidade, com cada uma das instituições do futebol brasileiro. Acreditamos que assim será não só nesta temporada, mas ao longo dos próximos anos. Não é porque questionamos algo, não é porque não acreditamos - finalizou.