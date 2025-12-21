menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Escalação do Corinthians contra o Vasco divide opiniões: 'Confiar'

Equipes decidem o título da Copa do Brasil

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/12/2025
17:21
Técnico Dorival Júnior, do Corinthians (Foto: Gilson Lobo/ Agif/Gazeta Press)
imagem cameraTécnico Dorival Júnior, do Corinthians (Foto: Gilson Lobo/ Agif/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians está escalado para enfrentar o Vasco, neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Para a ocasião, o técnico Dorival Júnior optou por iniciar a partida sem o meia Rodrigo Garro entre os titulares. A decisão repercutiu nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Fábio Santos revive Corinthians x Vasco, recorda a dor de 2022 e aconselha: 'Desfrutem'

Sem o argentino, a equipe do Timão vai a campo da seguinte forma: Hugo Souza; no gol, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, na defesa, Raniele, José Martinez, Breno Bidon e Maycon; no meio de campo, Memphis e Yuri Alberto no ataque.

A decisão de começar o confronto decisivo com Maycon e não com Rodrigo Garro chamou atenção dos torcedores do clube paulista. Veja as reações abaixo:

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias