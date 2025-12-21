Escalação do Corinthians contra o Vasco divide opiniões: 'Confiar'

O Corinthians está escalado para enfrentar o Vasco, neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Para a ocasião, o técnico Dorival Júnior optou por iniciar a partida sem o meia Rodrigo Garro entre os titulares. A decisão repercutiu nas redes sociais.

Sem o argentino, a equipe do Timão vai a campo da seguinte forma: Hugo Souza; no gol, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, na defesa, Raniele, José Martinez, Breno Bidon e Maycon; no meio de campo, Memphis e Yuri Alberto no ataque.

A decisão de começar o confronto decisivo com Maycon e não com Rodrigo Garro chamou atenção dos torcedores do clube paulista. Veja as reações abaixo:

