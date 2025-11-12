Neymar vive mais um capítulo conturbado da sua segunda passagem no Santos. Com isso, o nome do craque voltou a ser vetilado no Fluminense, dessa vez por torcedores nas redes sociais. Antes do Mundial de Clubes, o caso foi diferente. O jogador revelou que ficou próximo de defender o Tricolor na competição, informação dada também pelo presidente do Flu, Mário Bittencourt.

Em entrevista ao "Flow Podcast", em junho desse ano, Neymar revelou que a negociação para disputar o Mundial de Clubes pelo Fluminense foi real e "ficou bem perto de acontecer". A declaração, dada após um amistoso beneficente na Vila Belmiro, confirmou a tentativa que já havia sido detalhada pelo presidente do clube, Mário Bittencourt.

O jogador explicou que a decisão de não fechar com o Tricolor foi baseada na sua preparação física para o retorno aos gramados.

— O Fluminense foi uma coisa que ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar pra treinar um pouco mais. 100% eu tô fisicamente, mas preciso estar melhor ainda pra voltar muito bem — afirmou Neymar.

Anteriormente, em entrevista ao podcast "Setor Sul", o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, falou sobre a tentativa de contratar Neymar, explicando o passo a passo da negociação. O técnico da época no clube, Renato Gaúcho, amigo de Neymar, foi a ponte para o contato inicial.

— Fiz tentativas, sim, de trazer jogadores grandiosos. Estou falando do Neymar. O Renato Gaúcho é muito amigo do Neymar. Eu falei com ele, perguntei o que acha. Ele achou ótimo, falou com Neymar. Ele foi gentil, elegante, e disse para falar com o pai. O pai do Neymar foi muito gentil. Não fechou as portas, disse que gostaria de ouvir. A ideia era trazer para jogar o Mundial — finalizou o dirigente.

Dessa vez o gancho é diferente. O movimento partiu das redes sociais e divide torcedores. Neymar vive momento difícil no Santos. O jogador passou por mais uma lesão e vê o Peixe cada vez mais próximo do rebaixamento. O que mais aqueceu o nome de Neymar no Fluminense foi uma foto postada por Thiago Silva, amigo do camisa 10. A atitude foi o suficiente para aguçar as especulações dos tricolores na internet.

Thiago Silva, do Fluminense, postou foto com Neymar, do Santos, no seu Instagram (Foto: Divulgação)

