Rizek analisa disputa de Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão e aponta 'chance de ouro'

O jornalista André Rizek analisou os próximos compromissos de Flamengo e Palmeiras na disputa pelo título do Brasileiro de 2025. Ambas as equipes entram em campo pelo torneio neste sábado (15). De um lado, o Rubro-Negro encara o Sport, do outro, o Alviverde enfrenta o Santos, por rodadas atrasadas do campeonato.

Durante o programa "Fechamento", do último domingo (9), Rizek apontou determinada rodada como crucial para a disputa do título. Para ele, o Flamengo tem chances reais de reasumir a liderança após os confrontos.

- Na próxima rodada, o Flamengo tem uma chance de ouro. Vai pegar o Sport, que hoje é uma presa fácil, e o Palmeiras visita o Santos. Acho que será uma rodada chave para o Campeonato Brasileiro - disse o jornalista.

Flamengo x Palmeiras

Atualmente, as equipes se encontram com os mesmos 68 pontos na tabela de classificação. Contudo, o Alviverde lidera o campeonato pelo fato de ter uma vitória a mais que o adversário.

Neste sentido, uma possível vitória do Flamengo sobre o Sport, que se encontra na última colocação do Brasileirão, poderia assegurar a liderança. Para isso, o Palmeiras precisaria empatar ou perder o clássico contra o Santos. A equipe alvinegra vive momento crucial, na busca de se livrar do rebaixamento.

Ambas as partidas acontecem neste sábado (15). O Rubro-Negro entra em campo primeiro, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. Só depois, acontece o clássico paulista, marcado para às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.