Paulinho na Libertadores? Diretor do Palmeiras atualiza condição do atacante

O diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, comentou sobre a evolução física de Paulinho, afastado desde o término do Mundial de Clubes após passar por cirurgia na perna direita.

continua após a publicidade

+ Palmeiras trabalha nos bastidores para superar ausência de convocados; entenda

Durante evento de apresentação do novo formato do Campeonato Paulista, Barros afirmou que o atacante não retornará aos gramados nesta temporada. Com isso, perderá a reta final do Campeonato Brasileiro e a decisão da Copa Libertadores, contra o Flamengo, no dia 29 de novembro.

- O Paulinho está num processo de evolução muito bom. Acredito que será um atleta que muito ajudará o Palmeiras na temporada 2026, e não na temporada 2025. Nós não mudaremos em nada a programação que foi traçada pelo Núcleo de Saúde e Performance - disse Anderson Barros, em entrevista à TNT.

continua após a publicidade

Contratado junto ao Atlético-MG para reforçar o ataque do Palmeiras em 2025, Paulinho recebeu tratamento personalizado do departamento médico ao se apresentar com problemas físicos na Academia de Futebol e teve minutos limitados ao longo do primeiro semestre.

Ainda durante o Mundial, Abel Ferreira afirmou que o atacante não conseguiria permanecer em campo por mais de 30 minutos, sinalizando a piora em seu quadro físico. Mesmo com minutagem limitada, Paulinho foi decisivo na competição ao sair do banco de reservas e marcar o gol da classificação do Palmeiras sobre o Botafogo, nas quartas de final.

continua após a publicidade

O próprio Paulinho revelou, em publicação nas redes sociais ainda em julho, que passaria por cirurgia para tratar uma fratura por estresse, com previsão de retorno apenas no início de 2026.

Paulinho comemora gol do Palmeiras sobre o Botafogo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras na corrida por títulos

Além de classificado para a final da Copa Libertadores, onde enfrentará o Flamengo em Lima, o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro a seis rodadas do fim. No momento, está empatado em pontos com o rival carioca, mas leva vantagem no número de vitórias, principal critério de desempate.

No próximo sábado (15), em meio à Data Fifa, o Palmeiras enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Para o clássico, a comissão técnica terá 11 desfalques confirmados, enquanto a diretoria trabalha nos bastidores para contar com Flaco López após o atacante defender a seleção argentina.