Palmeiras retorna aos treinos visando clássico, mas mantém mistério sobre lesionados

O elenco do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta quarta-feira (12) e iniciou prapração para o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Com o desfalques dos sete jogadores convocados nesta Data Fifa, Abel Ferreira promoveu exercício técnico-tático com objetivos traçados pela comissão. Na sequência, os atletas disputaram um coletivo em campo reduzido.

Em nota divulgada, o clube não apresentou atualizações sobre o trio de lesionados. Assim como nas últimas atividades, Weverton alterna exercícios leves no gramado com trabalhos na academia, enquanto Lucas Evangelista e Paulinho seguem em tratamento individualizado com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

O diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, foi enfático ao afirmar que Paulinho, uma das principais contratações do clube para 2025, seguirá o planejamento previamente definido e não voltará a atuar nesta temporada.

Paulinho comemora gol em Palmeiras x Botafogo, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Entre os três lesionados, apenas Weverton deve ficar à disposição da comissão técnica ainda em 2025. O retorno do goleiro é aguardado antes da final da Copa Libertadores, contra o Flamengo, no dia 29 de novembro, em Lima. A definição sobre o titular da meta alviverde será tomada apenas na véspera da decisão, com Carlos Miguel em vantagem na disputa.

Jefté comemora escolha pelo Palmeiras e projeta corrida por títulos

Uma das contratações do Palmeiras para a temporada, Jefté retornou ao Brasil após período na Escócia e comemorou a escolha pelo projeto alviverde, que o possibilita a disputar títulos, como os do Brasileirão e Copa Libertadores.

- Estou feliz porque acho que foi a decisão correta vir ao Palmeiras. Eu tenho entrado nos jogos para tentar ajudar a equipe, para melhorar. Graças a Deus, acredito que tenho correspondido bem. Na verdade, eu não imaginava que tão novo chegaria a uma final de Libertadores, mas estou muito feliz por isso. Temos agora um jogo muito importante no sábado contra o Santos, na casa deles, e vamos fortes, concentrados e firmes para conseguir os três pontos - afirmou.

Na próxima rodada, o lateral-esquerdo será titular na vaga de Piquerez, convocado para defender a seleção uruguaia. O Palmeiras volta a campo no sábado (15), quando enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, em duelo atrasado válido pela 13ª rodada.