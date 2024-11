Neto crava campeão do Brasileirão e da Libertadores; comentaristas discordam

A briga pelo título do Brasileirão ficou ainda mais acirrada após os resultados da 34ª rodada. No programa "Donos da Bola", o ex-jogador Neto cravou o título do torneio para o Alvinegro. Para o apresentador, a equipe de Artur Jorge também irá conquistar a Libertadores.

- Para mim, o Botafogo ganha o Brasileirão e também a Libertadores. A torcida do Botafogo tem que abraçar o time agora. Torcedores do Botafogo, é agora que precisa abraçar o time - disse o apresentador e ídolo do Corinthians.

O comentarista Dirceu Maravilha e o ex-goleiro Velloso discordaram de Neto e afirmaram que o Palmeiras será o campeão brasileiro e o Atlético-MG vencerá a Libertadores. Também integrante do "Donos da Bola", o ex-jogador Souza concordou com o apresentador sobre os palpites no Botafogo.

O Botafogo empatou com o Atlético-MG e viu a diferença para o Palmeiras, que venceu o Bahia, diminuir para dois pontos. O Fortaleza tinha chance de encostar e ficar a apenas três pontos do Alvinegro, mas ficou no 2 a 2 com o Fluminense no Maracanã na última sexta-feira (22).

O Botafogo faz a final da Libertadores no próximo sábado (30), contra o Atlético-MG. Na última quarta-feira (20), os dois clubes empataram em 0 a 0 pelo Brasileirão, em jogo que terminou com confusão.

Próximos jogos de Botafogo e Palmeiras no Brasileirão

O Botafogo ainda encara Vitória, Internacional e São Paulo. Já o Palmeiras tem jogos contra Atlético-GO, Cruzeiro e Fluminense. Os clubes ainda se enfrentam na próxima terça-feira (26). Fortaleza (64), Flamengo (62), Internacional (62) e São Paulo (58) completam o G-6.