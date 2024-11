Jornalista cita possível pênalti em Fluminense x Fortaleza: ‘VAR ignorou’

Um lance chamou atenção no segundo tempo de Fluminense x Fortaleza, no Maracanã, nesta sexta-feira (22), pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Thiago Silva dividiu uma bola com o atacante Breno Lopes na área, e jogadores do time visitante pediram pênalti. Para o jornalista Renato Maurício Prado, a penalidade deveria ter sido assinalada.

- Pênalti claro do Thiago Silva e o VAR ignorou - escreveu Renato Maurício Prado nas redes sociais.

A situação ocorreu já nos minutos finais da partida e o árbitro Raphael Claus não interpretou como pênalti. Fluminense e Fortaleza empataram em 2 a 2, com gols de Lima e Cano para o time carioca, e Moisés e Marinho para o time visitante. Com o resultado, a equipe de Mano Menezes chegou aos 38 pontos, na 15ª posição, enquanto o time de Juan Pablo Vojvoda está em 3º, com 64.