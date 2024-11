Neto abraça e pede desculpas ao vivo a titular do Corinthians por críticas

Apresentador do "Apito Final", da Band, Craque Neto chamou atenção por uma atitude no final da atração, no último domingo (17). Convidado do programa, o atacante Yuri Alberto presenteou os integrantes da bancada com camisas do Corinthians e recebeu um pedido de desculpas ao vivo do ex-jogador.

- Muito obrigado por você ter vindo aqui. Que você consiga todos os seus objetivos. Ficamos muito felizes com a sua presença. Obrigado e desculpa pelas críticas - disse o ídolo do Corinthians, que vestiu a camisa dada pelo atacante e abraçou o jogador.

Yuri Alberto também levou camisas autografadas do Corinthians para a jornalista Marília Ruiz, o comentarista Leandro Quesada e o ex-árbitro Sálvio Spínola. Neto já teceu críticas fortes ao atacante durante o programa "Donos da Bola" e em transmissões da "Rádio Craque Neto".

Yuri Alberto viveu momentos de instabilidade na temporada, assim como o Corinthians, mas ainda soma bons números, com 26 gols e seis assistências em 53 jogos. Revelado pelo Santos, o jogador de 23 anos também teve passagens por Internacional, Zenit-RUS e Seleções Brasileira de base.

Reta final de ano do Corinthians

Só com o Campeonato Brasileiro pela frente, o Corinthians busca eliminar de vez as chances de rebaixamento para a Série B enquanto ainda sonha com a classificação para a Libertadores. O clube paulista está na 11ª posição, com 41 pontos, quatro à frente do Juventude, primeiro time do Z4. A equipe do técnico Ramón Díaz enfrenta Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia e Grêmio antes do fim da competição.

