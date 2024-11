Após Cléber Machado, Record contrata dupla demitida da Globo para o Brasileirão

Depois da aquisição do narrador Cléber Machado, a Record fechou com outros dois profissionais que foram demitidos da Globo nos últimos anos. Para reforçar a cobertura do Campeonato Brasileiro em 2025, a emissora fechou com os jornalistas Bruno Laurence e Alexandre Oliveira.

A Record apresentou os novos nomes para o Brasileirão de 2025 em evento no início da semana. Além dos três já citados, a emissora também terá nomes como Paloma Tocci, Maurício Noriega, Dodô, Lucas Pereira, Duda Gonçalves, Bruno Piccinato, Jean Brandão e Sálvio Spínola.

Com passagem pela Band, Bruno Laurence foi contratado pela Globo em 2003 e acabou demitido pela empresa em novembro de 2016. A demissão de Alexandre Oliveira é mais recente. O repórter foi dispensado pela emissora em outubro de 2021, após 15 anos de trabalho no canal.

Brasileirão na Record

A Record comprou direitos da transmissão do Brasileirão e vai exibir os jogos como mandantes dos clubes integrantes da Liga Forte União. Fazem parte da LFU times como Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude.

A Record irá exibir jogos aos domingos às 18h30, enquanto na quarta-feira as partidas serão transmitidas às 20h. Os horários foram escolhidos para não concorrer com os jogos na Globo, que tem acordo com a Libra, que tem como integrantes: Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vitória.

