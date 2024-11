De saída da Globo, Galvão Bueno fecha com novo canal; veja detalhes

Principal nome do esporte da Globo durante décadas, o narrador Galvão Bueno acertou com uma nova empresa para 2025. De acordo com o portal "f5", o locutor assinou com a Amazon Prime Video para se tornar a principal voz da plataforma na cobertura do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.

Além dos jogos do Brasileirão, o narrador também vai comandar partidas da Copa do Brasil. Cléber Machado, que era a principal voz da plataforma, fechou com a Record para 2025. Galvão Bueno vai deixar a Globo ao fim do ano, após o fim do reality show "Craque da Voz", que escolherá um novo locutor para a emissora.

A Amazon Prime Video comprou os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro no streaming e exibirá os jogos dos clubes da Liga Forte União como mandantes. A LFU tem como integrantes Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude.

A Record comprou os direitos junto à LFU para TV aberta e exibirá jogos às quartas 20h e aos domingos 18h30. Além de Cléber Machado, a emissora terá nomes como Paloma Tocci, Maurício Noriega, Dodô, Bruno Laurence, Alexandre Oliveira, Lucas Pereira, Duda Gonçalves, Bruno Piccinato, Jean Brandão e Sálvio Spínola.