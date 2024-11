Apresentador do "Apito Final", da Band, Craque Neto chamou atenção por uma atitude no final da atração, no último domingo (17). Convidado do programa de Neto, o atacante Yuri Alberto desabou em lágrimas ao vivo quando começou a desabafar sobre seu estado de saúde mental.

Yuri Alberto caiu no choro e foi confortado por Neto (Foto: Reprodução/Youtube)

- Eu tenho dificuldade de me abrir até com minha mãe e meu pai, que são os grandes amigos que me acompanham desde o início da carreira. Um dia meu pai me abordou e conversou comigo sobre a possibilidade de buscar ajuda psicológica, um terapeuta... Eu busquei e não me arrependo, mudou minha vida profissional e pessoal - iniciou Yuri, antes de completar:

- Eu nem conseguia dar atenção pra minha filha. Chegava em casa e me trancava no quarto. Eu chegava para trabalhar e não via a hora de voltar pra casa. Tenho que agradecer meus companheiros por terem me apoiado mesmo quando eu treinava mal - desabafou.

Diversas vezes criticado por Neto, Yuri Alberto viveu momentos de instabilidade na temporada, assim como o Corinthians, mas ainda soma bons números, com 26 gols e seis assistências em 53 jogos. Revelado pelo Santos, o jogador de 23 anos também teve passagens por Internacional, Zenit-RUS e Seleções Brasileira de base.