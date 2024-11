Craque Neto manda recado a Leila Pereira por declaração polêmica sobre Neymar

Neto criticou a declaração de Leila Pereira sobre Neymar (Foto: Reprodução/AGIF)







Publicada em 17/11/2024 - 19:04 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma declaração de Leila Pereira sobre Neymar chamou atenção neste domingo (17). Em entrevista ao "UOL", questionada sobre a chance do jogador atuar no Palmeiras, a presidente afirmou que o clube "não é departamento médico". Durante o programa "Apito Final", o ex-jogador Neto criticou a mandatária do Alviverde pelo comentário.

- Grande jogador, mas ele vai para o Santos. Não sei, tem que perguntar no Santos, mas aqui não, não viria. Quero investir em alguém que venha imediatamente, que entre amanhã, se o técnico decidir. O Palmeiras não é departamento médico. Eu não admito que um jogador contratado pelo Palmeiras não esteja apto a jogar imediatamente - disse Leila.

- Leila, deixa eu te falar uma coisa, respeita o moleque. Tem coisa que não precisa falar. Não precisa ser desagradável em relação a isso. Não precisa, até porque o Neymar até outro dia estava com a camisa do Palmeiras. Ele é palmeirense - comentou Neto.

Neymar foi um dos assuntos mais comentados deste domingo por conta da informação do jornalista César Luis Merlo de que o atacante estaria com acerto encaminhado com o Santos. A rescisão do contrato estaria sendo trabalhada com o Al-Hilal, e a ideia é que o anúncio oficial seja feito após o fim da Série B do Brasileirão.

Lesão de Neymar

Neymar sofreu uma lesão no dia 17 de outubro de 2023, quando defendia a Seleção Brasileira em duelo contra o Uruguai durante a Data Fifa. Na ocasião, foi constatado um rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco, necessitando de cirurgia.

Poucas semanas após se recuperar e voltar aos gramados pelo Al-Hilal, o camisa 10 sofreu outra lesão. O brasileiro realizou exames que apontaram uma ruptura no tendão da coxa esquerda. O jogador passará por tratamento e deve estar disponível novamente em um prazo de quatro a seis semanas.