Diretor do Athletico-PR explica detalhes sobre projeto inovador do clube

O Athletico-PR anunciou que irá fazer uma arquibancada retrátil, algo inédito no Brasil. As obras, de acordo com Linhares Jr, já começaram e devem terminar em agosto de 2026. O objetivo do clube é entrar cada vez mais no palco nacional de shows.

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O Athletico-PR, que já conta com o único estádio com teto retrátil do futebol brasileiro, agora faz uma obra para deixar a Arena da Baixada ainda mais moderna. Durante os dias de jogo, toda a arquibancada irá se manter intacta. No entanto, quando o clube for emprestar sua casa para a realização de algum evento, uma parte da bancada do estádio poderá ser "removida" facilmente, para que um palco seja montado no lugar.

O Lance! conversou com Linhares Jr, ex-narrador e diretor do clube, que explicou um pouco mais sobre a ideia e a realização do projeto.

- A ideia surgiu no ano passado. A parceria com a empresa de eventos 30e visa otimizar a realização de shows e a utilização do estádio pelo futebol sem prejuízo do calendário. Com a arquibancada retrátil o palco poderá ser montado sem necessidade de adiamento ou mudança de local do jogos do calendário - afirmou.

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Athletico-PR anuncia arquibancada retrátil: Foto/Reprodução/CAP)

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- Ampliará a capacidade para show com maior utilização do gramado como palco para a plateia com a novas rotas de saída de emergência - finalizou Linhares Jr.

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De acordo com o diretor, as obras já começaram e estão previstas para terminar em agosto. Durante este período de tempo, o time não precisará jogar em outro lugar.