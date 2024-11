Narrador da Globo, Odinei Ribeiro reprova atitude do Santos: ‘Muito triste’

Odinei Ribeiro narrou o jogo entre Santos e Vila Nova (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 18:32 • Santos (SP)

Narrador da Globo, Odinei Ribeiro aproveitou o jogo entre Santos e Vila Nova, neste sábado (2) para fazer uma crítica à diretoria do Peixe. O locutor do Sportv citou a remoção dos autógrafos de Pelé, Pepe e Neymar de uma das paredes do CT do clube e pediu maior cuidado do Peixe.

- Deixaram perder as cores de um autógrafo do Pelé. O Santos perdeu um autógrafo do Pelé no CT Rei Pelé. É muito triste isso. Do Pepe e do Neymar ainda dá para recuperar, o do Pelé não dá mais. Tem que cuidar da nossa história. Preste atenção nisso, é a história, Peixe - disse Odinei.

O clube pintou a parede do CT onde ficava o "mural dos grandes ataques", do artista Paulo Consentino, e afirmou que o local precisava de manutenção. Segundo o "ge", o Peixe alegou que a parede "precisava ser pintada, pois os papéis de parede estavam danificados".

➡️ Santos: presidente detalha renovação com Willian Bigode

Com assinaturas dos seis craques homenageados, a arte do mural relembrava dois momentos importantes da história do Santos, com trios marcantes do ataque do Alvinegro Praiano: Pelé, Coutinho e Pepe da década de 60 e Neymar, Ganso e Robinho da época de produção da obra, em 2010.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A nova gestão do Santos iniciou, no começo do ano, uma série de mudanças e reformas no CT Rei Pelé, como a funcionalidade da sala onde estava o histórico mural. Antes, o local chegou a ser usado como estúdio de gravação para a Santos TV. Com a mudança, passou a ser utilizada por Evaldo Prudêncio, supervisor de futebol da gestão de Marcelo Teixeira.

Santos perto do acesso

O Santos venceu o Vila Nova e assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, com 65 anos. Agora, o Peixe precisa torcer por um tropeço do Ceará, que joga contra o Avaí no domingo, na Arena Castelão. Caso o Vozão não vença, a equipe paulista garante o acesso para a Série A.

"Mural dos grandes ataques", no CT Rei Pelé (Foto: Reprodução)