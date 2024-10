Santos: presidente detalha renovação com Willian Bigode

Willian Bigode em ação pelo Santos







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 18:49 • São Paulo (SP)

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, usou suas redes sociais para falar sobre a negociação para renovação de Willian Bigode para o ano que vem. O mandatário do Peixe negou rumores que, em caso de renovação, o atacante receberia o mesmo salário que era pago pelo Fluminense, seu antigo clube.

O atacante está emprestado ao Santos pelo Fluminense até o fim desta temporada. Segundo o Ge.com, o contrato de Willian Bigode prevê uma prorrogação automática do vínculo caso o jogador atue em 60% das partidas no ano ou caso o Peixe conquiste o acesso para à Série A de 2025.

Willian Bigode jogou 35 partidas pelo Santos na temporada, o que corresponde a 64% das partidas da temporada. Com isso, Marcelo Teixeira confirmou que o jogador tem uma negociação encaminhada para a renovação com o Peixe em 2025, mas com salários menores ao que recebia no Fluminense, quando atuou no clube carioca em 2022.

- O atleta William Dubigod que vem cumprindo suas tarefas e seus deveres honrando as tradições e alcançando os objetivos da temporada, aceitou vir para o Santos FC em um contrato de empréstimo junto ao Fluminense que previa sua renovação automática, mediante metas esportivas. Antes do gatilho do contrato, foi renegociado o valor para o ano de 2025, bem diferente dos R$520 mil que eram os seus salários no clube carioca, fazendo com que o atleta, caso permaneça no plantel, tenha seus vencimentos na realidade do teto do ano que vem - escreveu o presidente santista.

A temporada Dubigod

Willian Bigode, que assumiu o apelido Dubigod nesta temporada, chegou ao Santos no início deste ano. O atacante de 37 anos disputou 35 jogos pelo Peixe e marcou sete gols em jogos pelo Campeonato Paulista e a Série B do Brasileirão.

Olho no futuro

O Santos ocupa a liderança da Série B com 62 pontos, oito a mais que o quinto colocado, Ceará. Com quatro rodadas restantes, o Peixe pode garantir o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro já no sábado (2), contra o Vila Nova, na Vila Belmiro.

Para subir no final de semana, o Santos precisa que o Ceará tropece contra o Avaí, no domingo (3), em jogo no estádio Castelão, em Fortaleza. Caso concretizado o acesso, o Peixe deve começar a preparar a equipe para a temporada de 2025.