Lancepédia do Santos; veja história, títulos e listas do Peixe

Confira a Lancepédia do Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 15:00 • Rio de Janeiro

O Lance! traz para você todas as informações históricas sobre o time do Santos. Veja as origens de nome, escudo, uniformes, mascotes, além de saber estatísticas sobre os jogadores que já fizeram parte dos elencos do Peixe, como artilheiros, estrangeiros, contratações e vendas; confira a Lancepédia do Santos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira a Lancepédia do Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

A origem do nome do Santos

Iniciando a Lancepédia do Santos, o nome do clube foi escolhido em homenagem à cidade portuária de Santos, que já tinha grande relevância no cenário nacional na época da fundação do clube. Em 1912, a cidade era um dos principais centros econômicos do Brasil, sendo o ponto de escoamento das exportações de café, o principal produto de exportação do país naquele período. Com essa importância econômica, a cidade de Santos também começou a ganhar destaque na área esportiva, e a criação de um clube de futebol que levasse o nome da cidade foi uma decisão natural para os fundadores.

A escolha do nome foi feita de maneira direta e simples, pois o clube pretendia representar a cidade tanto nos esportes quanto culturalmente. Assim, ao batizar o time de Santos Futebol Clube, os fundadores queriam criar uma conexão direta com a cidade e reforçar o orgulho local.

O Santos e seu impacto no futebol

Desde sua fundação, o nome do Santos tornou-se sinônimo de sucesso no futebol. O clube se destacou rapidamente no cenário regional e nacional, conquistando títulos e revelando talentos. No entanto, foi a partir da década de 1950 que o Santos Futebol Clube se consolidou como uma potência internacional, principalmente com a chegada de Pelé ao time em 1956.

O nome do Santos ganhou projeção mundial graças à geração de ouro que levou o clube a conquistar títulos como a Taça Libertadores da América e o Mundial de Clubes. O Santos foi bicampeão da Libertadores (1962 e 1963) e bicampeão mundial nos mesmos anos, solidificando sua posição como um dos clubes mais respeitados do mundo. Pelé, considerado o maior jogador de todos os tempos, foi o grande protagonista dessas conquistas, e sua associação com o nome do Santos até hoje é uma das mais emblemáticas do futebol.

Além de Pelé, outros grandes craques passaram pelo Santos, como Coutinho, Pepe, Zito e Neymar, todos contribuindo para aumentar a reputação do clube. O nome do Santos tornou-se um símbolo de talento, formação de jogadores e futebol ofensivo.

O significado cultural do nome do Santos

O nome do Santos transcende as fronteiras do futebol e se tornou parte integrante da cultura brasileira. A cidade de Santos é conhecida por sua ligação com o esporte e, ao longo dos anos, o clube ajudou a elevar o status cultural e turístico da região. A Vila Belmiro, estádio oficial do Santos Futebol Clube, é um ponto turístico e um local de culto para os amantes do futebol.

A cidade e o clube compartilham uma relação simbiótica, onde o sucesso esportivo impulsionou o nome da cidade e atraiu olhares internacionais. Quando o Santos viajava pelo mundo para disputar amistosos e torneios, levava consigo o nome de sua cidade, apresentando Santos ao cenário global.

Santos e a formação de jogadores

O nome do Santos também está associado ao desenvolvimento de jovens talentos. Ao longo de sua história, o Santos Futebol Clube se notabilizou por ser uma das principais bases formadoras de jogadores no Brasil. O clube tem uma das categorias de base mais respeitadas do país, e revelou ao mundo nomes como Robinho, Diego, Ganso e Neymar.

A capacidade de revelar novos craques mantém o nome do Santos sempre em evidência no futebol mundial. Esses jogadores, criados no Santos, tornaram-se referências em seus clubes e seleções, levando o nome do clube para todos os cantos do mundo.

Conquistas e tradição

O nome do Santos está ligado a uma rica história de conquistas, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Além dos títulos da Libertadores e Mundiais de Clubes, o Santos também é um dos maiores vencedores do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro. O time foi campeão brasileiro em várias oportunidades, consolidando sua presença no futebol nacional.

O Santos também é um dos clubes mais populares do Brasil, com uma torcida apaixonada e espalhada por todo o país. O nome do Santos evoca a tradição e o respeito de uma equipe que sempre valorizou o futebol bem jogado, ofensivo e dinâmico.

A história e as origens do escudo do Santos

Continuando a Lancepédia do Santos, antes de falarmos sobre a história do escudo, vale falar que o emblema é um dos símbolos inalteráveis do clube, que era previsto pelo estatuto do clube, assim como o hino, o mascote e as camisas do clube. Isso é necessário para entender o porque o escudo santista pouco sofreu alterações durante ao longo dos anos.

A história do emblema santista

O Santos foi fundado no ano de 1912, com as primeiras cores sendo o azul, branco e dourado. O escudo usado nas camisas na época era bem diferente do que conhecemos hoje, sendo circular, com as letras "SFC".

O Santos é dono de um dos escudos mais tradicionais do Brasil; Confira a história (Foto: Fernanda Luz/AGIF)

No ano seguinte, em 1913, o Santos passou a adotar as cores alvinegras e um novo escudo foi feito. O novo emblema era envolto em um globo terrestre com as linhas de latitude e longitude. Dentro do globo, novamente apareciam as letras "SFC" com listras alvinegras e com a bola na parte superior, bem semelhante ao usado atualmente. Este escudo nunca foi usado em uniformes, mas esteve na sede do clube.

O atual emblema santista apareceu pela primeira vez no ano de 1925, caracterizado pelo formato de pontas arredondadas e recortes simétricos nas laterais. O escudo do Santos se manteu intacto até a década de 1960, quando o clube adicionou duas estrelas sobre o símbolo em homenagem aos títulos mundiais de 1962 e 1963.

No final de 2022, o Santos divulgou que deixaria uma coroa entre as estrelas, em homenagem ao rei do futebol, Pelé. No ano de 2023, o clube utilizou este escudo durante a temporada.

Curiosidades dos escudos do Santos

Em 1942, o clube da baixada santista quis inovar em seu escudo, realizando uma reformulação completa do seu escudo. O formato ainda era semelhante ao escudo que conhecemos, mas não possuía as listras e tinha o fundo completamente branco, com as letras "SFC" entrelaçadas. No entanto, o distintivo não vingou e foi caiu no desuso no ano de 1944.

Veja a linha do tempo dos escudos do Santos (Foto: Reprodução)

Uma outra curiosidade do emblema santista, é que o clube precisou usar um outro nome e escudo para disputar o Campeonato Santista de 1915. Com o nome de União Futebol Clube, o escudo passou a ser todo preto, em um formato diferente do habitual, com uma linha diagonal branca, com as letras "UFC".

A Origem da Camisa do Santos

Seguindo com a Lancepédia do Santos, quando o Peixe foi fundado, no ano de 1912, a primeira camisa do clube seguia os padrões de cores que foram designados para a equipe na época, o branco estampava basicamente toda a camisa, enquanto o azul fazia parte das listras, que ainda possuíam leves frisos dourados. O formato listrado era visto assim como temos atualmente, mas com cores diferentes.

Primeiro uniforme santista era bem diferente do que estamos acostumados a ver atualmente (Foto: Reprodução)

A adoção do preto e branco

No entanto, logo em 1913, pela dificuldade da coloração do material, o sócio Paulo Peluccio sugeriu que fosse usado um uniforme com o mesmo padrão listrado, mas com listras pretas e brancas, com o calção branco.

Com o passar dos anos, o uniforme santista passou por poucas mudanças em sua estética, apresentado apenas algumas variações. Porém, no ano de 1935, o Santos apresentou uma camisa com um tom avermelhado, juntamente com um calção branco, sendo provavelmente o uniforme mais inusitado de sua história. A camisa foi usada apenas em algumas ocasiões daquele ano.

As mudanças na camisa durante as décadas de 80 e 90

Depois, as maiores mudanças aconteceram na década de 60, quando o Santos passou a usar duas estrelas acima de seu escudo, representando as conquistas intercontinentais de 1962 e 1963. Na década de 1980, a camisa do Santos também sofreu algumas mudanças por questões do início do uso das marcas de patrocinadores nos uniformes. A última grande mudança aconteceu nos anos 90, quando o Peixe utilizou calções estrelados e quadriculados para se diferenciar do seu rival, Corinthians.

Camisa do Santos de 2024 mantém o tão conhecido padrão de listras pretas e brancas (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)

Desde então, o uniforme santista passa apenas por algumas mudanças estéticas, mas nada que interfira demais no padrão de camisa que já estamos acostumados a ver nos jogos do Peixe em seu estádio na Vila Belmiro.

Confira a letra do hino do Santos

Sou alvinegro da Vila Belmiro

O Santos vive no meu coração

É o motivo de todo o meu riso

De minhas lágrimas e emoção

Sua bandeira no mastro é a história

De um passado e um presente só de glórias

Nascer, viver e no Santos morrer

É um orgulho que nem todos podem ter

No Santos pratica-se o esporte

Com dignidade e com fervor

Seja qual for a sua sorte

De vencido ou vencedor

Com técnica e disciplina

Dando o sangue com amor

Pela bandeira que ensina

Lutar com fé e com ardor

A origem do hino do Santos

O que pouco se sabe, é que o hino oficial do Santos saiu um ano após a famosa canção "Leão do Mar", entoada nas arquibancadas da Vila Belmiro pela torcida santista. Em 1956, o Santos bateu o Taubaté na final do Paulista referente ao ano de 1955, saindo de uma incômoda fila sem títulos. Com isso, Maugeri Neto e Maugeri Sobrinho compuseram a marchinha em comemoração do título.

No entanto, a canção jamais foi considerada oficial pelo estatuto do clube, justamente por se tratar de uma marchinha exaltando uma conquista da equipe, assim, não sendo vista como um hino. Esta questão foi ser resolvida no ano seguinte, em 1957, quando Carlos Henrique Paganetto Roma compôs a canção "Sou Alvinegro da Vila Belmiro". Três décadas depois, a composição de Roma seria considerada o hino oficial do Santos.

Carlos Henrique Paganetto Roma, era irmão de Modesto Roma (foto), ex-presidente do clube (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Confira a letra da marcha do Santos (Maugeri Neto e Maugeri Sobrinho, 1956)

Santos! Santos! Gol!

Agora quem dá bola é o Santos

O Santos é o novo campeão

Glorioso alvinegro praiano

Campeão absoluto desse ano!

Santos!

Santos sempre Santos

Dentro ou fora do alçapão

Jogue o que jogar

És o leão do mar

Salve o nosso campeão!

Agora quem dá bola é o Santos

O Santos é o novo campeão

Glorioso alvinegro praiano

Campeão absoluto desse ano!

Santos!

Santos sempre Santos

Dentro ou fora do alçapão

Jogue o que jogar

És o leão do mar

Salve o nosso campeão!

Veja a história do mascote do Santos

Seguindo com a Lancepédia do Santos, de acordo com o site do próprio clube, o apelido de "Peixe" surgiu de forma pejorativa por torcedores de times rivais, por conta da origem praiana do time da baixada santista. Em 1921, o Santos foi identificado com esse nome pela primeira vez, quando o jornal Ítalo Brasileiro apresentou uma charge com um representante do Palestra Itália (atual Palmeiras) admirando um peixe, que simbolizava o Santos. Em 1933, o cartunista João Brito também passou a representar a equipe como um "peixe" no Gazeta Esportiva.

Confira a história de criação do mascote do Santos (Foto: Fernanda Luz/AGIF)

A Baleia como o mascote oficial do Santos

O mesmo João Brito, em 1943, sugeriu que o Santos acabasse utilizando um marinheiro como mascote. mas a ideia não caiu nas graças da torcida. No ano seguinte, em 1944, o artista plástico, Nino Borges, desenhou charges representando uma baleia como mascote do Santos, o que agradou muito os torcedores. Uma curiosidade que é interessante ser falada, é que o "peixe" era visto como um animal fraco, e por isso, a baleia foi escolhida por ser um animal imponente e forte.

Na década de 1950, Messias de Melo, da Gazeta Esportiva, fez um novo desenho de uma baleia ainda mais imponente e forte, que acabou ficando conhecida como o mascote do clube, sendo associada com frequência ao time da baixada santista.

Os mascotes atuais, Baleinha e Baleião

No ano de 2006, o Santos apresentou os personagens Baleinha e Baleião, para animar a sua torcida durante os jogos na Vila Belmiro. No entanto, apenas no ano de 2011, o clube oficializou a Baleia Orca como seu mascote oficial no estatuto.

Os mascotes do Santos, Baleinha (à esquerda) e Baleião (à direita) (Foto: Reprodução)

Os 10 maiores ídolos do Santos

A Lancepédia do Santos mostra os maiores ídolos da história do clube:

Pelé

Pelé é, indiscutivelmente, o maior ídolo da história do Santos e do futebol mundial. Com mais de 1000 gols pelo clube, liderou o time nas conquistas de duas Libertadores e dois Mundiais, tornando-se uma lenda do esporte. Neymar

Neymar foi o grande nome do Santos na última década. Conquistou a Libertadores de 2011 e inúmeros títulos com o clube, tornando-se um dos maiores ídolos recentes. Pepe

Pepe foi um dos maiores artilheiros do Santos, atuando ao lado de Pelé. Com muitos títulos, incluindo a Libertadores e o Mundial, é um dos ídolos eternos do clube. Robinho

Revelado pelo Santos, Robinho encantou o mundo com seus dribles e velocidade. Foi fundamental na conquista dos Brasileiros de 2002 e 2004, sendo um dos ídolos do Santos. Giovanni

Giovanni brilhou com a camisa do Santos nos anos 1990. Liderou o time na famosa "arrancada histórica" de 1995, sendo um dos maiores ídolos do Santos naquela época. Coutinho

Coutinho, parceiro de Pelé, formou uma das duplas mais letais da história do futebol. Foi fundamental nas conquistas da Libertadores e do Mundial, sendo idolatrado pelos torcedores. Diego

Diego, revelado pelo Santos, foi peça chave na conquista do Campeonato Brasileiro de 2002. Sua habilidade e visão de jogo o tornaram ídolo rapidamente. Zito

Zito foi o grande líder do Santos nos anos 1960. Com sua raça e liderança, capitaneou o time nas maiores conquistas do clube, incluindo a Libertadores e o Mundial e entrou para o hall de ídolos do Santos. Clodoaldo

Clodoaldo foi um dos maiores volantes da história do Santos. Atuou ao lado de Pelé e foi peça importante nas conquistas nacionais e internacionais do clube. Paulo Henrique Ganso

Ganso, revelado pelo Santos, fez parte do time campeão da Libertadores de 2011. Sua classe e passes precisos o tornaram um dos mais recentes ídolos do Santos.

Pelé é o maior ídolo e artilheiro da história do clube da baixada santista (Foto: Divulgação / Santos FC)

Maiores artilheiros do Santos na história

A Lancepédia do Santos mostra os maiores artilheiros da história do clube:

1 - Pelé – 1091 gols

Pelé é o maior artilheiro do Santos e do futebol mundial, com 1.091 gols. O "Rei do Futebol" fez história nas décadas de 1950, 1960 e 1970, levando o Santos a conquistas épicas como duas Libertadores e dois Mundiais de Clubes. Além de ser o maior goleador do clube, Pelé é amplamente reconhecido como o maior jogador de todos os tempos. Sua habilidade, visão de jogo e faro de gol o eternizaram no coração da torcida santista e do futebol mundial.

2 - Pepe – 403 gols

Pepe, o "Canhão da Vila", é o segundo maior artilheiro do Santos, com 403 gols. Atuando ao lado de Pelé, ele foi fundamental nas principais conquistas do clube. Seu chute forte e preciso se tornou uma marca registrada, fazendo dele um dos jogadores mais temidos pelas defesas adversárias. Pepe participou de títulos importantes, como as Libertadores e os Mundiais, consolidando seu lugar entre os grandes ídolos do Santos.

3 - Coutinho – 368 gols

Coutinho marcou 368 gols pelo Santos e formou uma das maiores duplas de ataque da história do futebol ao lado de Pelé. Juntos, eles encantaram o mundo com sua sintonia dentro de campo, sendo responsáveis por muitas das conquistas do clube. Coutinho, com sua inteligência tática e habilidade, ajudou o Santos a conquistar títulos como Libertadores e Mundiais, além de ser um ídolo eterno da torcida.

4 - Toninho Guerreiro – 279 gols

Toninho Guerreiro foi um dos maiores atacantes do Santos, com 279 gols marcados. Ele brilhou nos anos 1960 e 1970, sendo peça chave em várias conquistas do clube. Toninho era conhecido por sua precisão nas finalizações e por ser um artilheiro nato. Seu nome está gravado na história do Santos como um dos maiores artilheiros que o clube já teve.

5 - Feitiço – 214 gols

Feitiço marcou 214 gols e foi um dos primeiros grandes artilheiros do Santos da história, atuando nas décadas de 1920 e 1930. Ele foi um dos grandes responsáveis pela consolidação do Santos como uma potência no futebol paulista. Feitiço foi uma lenda em sua época, sendo um dos maiores goleadores do futebol brasileiro em seu período.

6 - Dorval – 194 gols

Dorval, com 194 gols, foi um dos grandes nomes do Santos nos anos 1950 e 1960. Ele foi parte fundamental do ataque mágico que encantou o mundo, ao lado de Pelé, Pepe e Coutinho. Além de sua contribuição com muitos gols, Dorval foi um jogador de extrema habilidade, ajudando o Santos a conquistar títulos importantes como Libertadores e Mundiais de Clubes.

7 - Araken Patusca – 184 gols

Araken Patusca marcou 184 gols pelo Santos e foi um dos primeiros grandes craques da história do clube, atuando nas décadas de 1920 e 1930. Ele foi um dos principais responsáveis por fazer do Santos um time temido e respeitado no cenário paulista. Araken também se destacou no futebol brasileiro, sendo um dos pioneiros em levar o nome do Santos para o cenário nacional.

8 - Edu – 184 gols

Edu, com 184 gols, foi um dos maiores ídolos do Santos nas décadas de 1960 e 1970. Ele foi revelado muito jovem pelo clube e fez parte das conquistas importantes do time, como o Campeonato Brasileiro e títulos internacionais. Edu é lembrado por sua habilidade no drible e pelos gols decisivos que marcou ao longo de sua carreira, chegando ao top 10 de artilheiros do Santos.

9 - Pagão – 157 gols

Pagão marcou 157 gols pelo Santos e foi um dos grandes atacantes do clube nos anos 1950 e 1960. Ele jogou ao lado de Pelé e fez parte de um dos maiores ataques que o futebol mundial já viu. Sua capacidade de finalização e posicionamento em campo o tornaram um jogador decisivo em partidas importantes, e ele continua a ser reverenciado pela torcida santista.

10 - Tite – 151 gols

Tite marcou 151 gols pelo Santos nas décadas de 1930 e 1940. Ele foi um dos grandes artilheiros de sua geração, ajudando o clube a conquistar títulos estaduais e a consolidar sua força no futebol paulista. Tite é lembrado por sua eficiência nas finalizações e por ser um dos principais artilheiros do Santos.

Confira os jogadores com mais títulos pelo Santos

A Lancepédia do Santos mostra os jogadores com mais títulos na história do clube:

26 títulos: Pelé, Pepe

Abrindo a nossa lista, não poderia ser outro jogador além dele, Pelé. O maior jogador da história do Santos e do futebol conquistou ao todo 26 títulos pelo Peixe, sendo eles dois Mundiais de Clubes, duas Libertadores, seis Campeonatos Brasileiros, 10 Campeonatos Paulistas, além de quatro Torneios Rio-São Paulo. Nesta contagem não foi levada em conta algumas conquistas de torneios amistosos que o Santos disputou na época, caso contrário, esse número subiria para mais de 40 título pela equipe.

Além dele, Pepe também conquistou os mesmos 26 títulos que Pelé, já que participaram da equipe santista nos mesmos anos. Pepe, no entanto, começou e terminou sua passagem pelo time da baixada antes do que o Rei, havendo poucas mudanças em taças.

Pepe também possui os mesmos 26 títulos de Pelé pelo Santos (Foto: Reprodução)

24 títulos: Coutinho

Com 24 títulos em sua bagagem pelo Santos, Coutinho fez parte do grande esquadrão do Santos da década de 1960 ao lado de Pelé e Pepe. O grande atacante santista marcou quase 400 gols em 485 jogos pelo clube, também conquistando a América e o mundo em duas oportunidades, além dos inúmeros títulos do Brasileiro e do Campeonato Paulista que a equipe ganhou durante aquela época.

22 títulos: Zito e Lima

Meia que teve um papel importantíssimo com a camisa do Santos, Zito figura na lista com 22 títulos conquistados pelo time da baixada santista. Pelo Peixe, o atleta marcou época no grande esquadrão da década de 1960, sendo peça-chave no meio-campo da equipe multicampeã em torneios disputados no Brasil e em todo o mundo.

Grande ídolo do Santos, Zito ganhou 23 taças pelo clube da baixada (Foto: Divulgação Santos FC)

Lima também conquistou os mesmos 22 títulos de Zito pelo Santos. O jogador apelidado de "Coringa", por realizar diversas funções em campo, se consagrou como um dos maiores nomes da história do Peixe também atuando no esquadrão da década de 1960.

19 títulos: Dorval

Outro atacante que fez parte do grande quarteto mágico do Santos foi Dorval. Com alguns empréstimos a outros clubes durante a década de 1960, o atacante contabilizou 19 títulos com a camisa do Santos, somando os títulos da Libertadores, Mundiais, Paulistas e do Campeonato Brasileiro.

Veja outros jogadores que mais foram campeões pelo Santos após a Era Pelé

8 títulos: Léo, Elano e Vladimir

6 títulos: Neymar, Ganso, Edu Dracena, Rafael Cabral, Arouca

Mais jogos pelo Santos

A Lancepédia do Santos mostra os jogadores com mais jogos na história do clube:

Veja o top 5 jogadores com mais jogos pelo Santos

1. Pelé – 1.116 jogos

Pelé, o "Rei do Futebol", é o jogador com mais jogos pelo Santos, com 1.116 partidas entre 1956 e 1977. Ele é o maior ídolo da história do clube e do futebol mundial, tendo conquistado tudo com a camisa santista.

2. Pepe – 741 jogos

Pepe, o "Canhão da Vila", disputou 741 jogos pelo Santos entre 1954 e 1969. Ele é o segundo maior artilheiro da história do clube e foi um dos grandes companheiros de Pelé.

3. Zito – 733 jogos

Zito, o eterno capitão, jogou 733 partidas pelo Santos. Ele é lembrado por sua liderança e papel fundamental nas conquistas do clube, incluindo as Libertadores e Mundiais.

4. Lima – 692 jogos

Lima, um dos jogadores mais versáteis do Santos, disputou 692 jogos. Ele atuou em várias posições e foi fundamental em um dos períodos mais vitoriosos do clube.

5. Dorval – 610 jogos

Dorval, ponta-direita, jogou 610 vezes pelo Santos e foi parte do ataque lendário dos anos 60. Ele conquistou inúmeros títulos e é um dos maiores ídolos da história do clube.

Veja quem completa o top 10 com mais jogos pelo Santos

6. Edu – 584 partidas

Edu, ponta-esquerda, é outro nome marcante, com 584 partidas pelo Santos. Ele encantou a torcida com sua habilidade e foi fundamental nas conquistas dos anos 60 e 70.

7. Clodoaldo – 512 partidas

Clodoaldo, meio-campista, jogou 512 vezes pelo Santos. Ele é lembrado por sua habilidade em campo e por ser o sucessor de Zito no meio-campo santista.

8. Tite – 472 partidas

Tite, ponta-esquerda, jogou 472 partidas pelo Santos entre as décadas de 50 e 60. Ele é lembrado por seu estilo técnico e habilidade no ataque.

9. Léo – 456 partidas

Léo, lateral-esquerdo, é um dos ídolos recentes do Santos, com 456 jogos. Ele conquistou títulos como o Brasileirão e a Libertadores, sendo querido pela torcida.

Jogador mais recente da lista, o lateral, Léo, fez mais de 450 jogos pelo Peixe (Foto: Ricardo Saibun/Santos FC)

10. Coutinho – 450 partidas

Coutinho, um dos grandes parceiros de Pelé, jogou 450 vezes pelo Santos. Ele é lembrado por sua habilidade e por ter sido parte de um dos maiores times da história do futebol.

Esses jogadores representam a essência e a história do Santos, com cada um deles deixando sua marca no clube.

Top 5 maiores contratações do Santos*

A Lancepédia do Santos mostra as maiores contratações da história do clube:

1. Leandro Damião – R$ 94,38 milhões (2013)

O topo da lista das maiores contratações do Santos foi a de Leandro Damião em 2013. O clube pagou cerca de R$ 42 milhões ao Internacional, em uma operação que contou com o apoio do fundo de investimentos Doyen Sports. No entanto, Damião não correspondeu às expectativas e acabou sendo uma das maiores decepções da história do clube. Ele disputou 44 jogos e marcou apenas 11 gols, gerando disputas judiciais entre o Santos e o Doyen após o fim de seu vínculo.

Leandro Damião é o jogador mais caro da história do clube (Foto: Ricardo Saibun / Santos FC)

2. Cueva – R$ 42,14 milhões (2019)

Christian Cueva, contratado em 2019 por R$ 26 milhões, também é um dos jogadores que não entregou o desempenho esperado no time, apesar de ser uma das maiores contratações do Santos. O peruano chegou do Krasnodar, da Rússia, mas rapidamente se envolveu em problemas extracampo e nunca conseguiu se firmar na equipe. O caso de Cueva acabou indo parar na FIFA, com o Santos buscando recuperar parte do investimento. Sua passagem pelo clube foi breve e marcada por polêmicas.

3. Luan Peres – R$ 30,21 milhões (2020)

O zagueiro Luan Peres chegou ao Santos em 2020, inicialmente por empréstimo, mas o clube exerceu a opção de compra em definitivo por R$ 20 milhões. Ele foi um dos destaques da equipe defensiva durante o período em que atuou no Santos, até ser vendido ao Olympique de Marselha, da França. Luan Peres teve uma passagem importante e deixou saudades para os torcedores santistas. Além disso, o zagueiro é uma das maiores contratações do Santos.

4. Soteldo – R$ 18,96 milhões (2023)

Yeferson Soteldo, meia-atacante venezuelano, foi uma das apostas do Santos ao ser comprado do Tigres, do México, em 2023, por R$ 19,2 milhões e está entre as maiores contratações do Santos. Soteldo já havia feito sucesso em sua primeira passagem pelo clube e, com seu retorno, o Santos buscou reforçar seu setor ofensivo. Ele rapidamente se consolidou como titular e tem sido uma peça importante no esquema tático da equipe.

5. Joaquim – R$ 16,49 milhões (2023)

Joaquim, zagueiro contratado em 2023 junto ao Cuiabá por R$ 16,7 milhões, fechou a lista das maiores contratações do Santos. Desde sua chegada, ele rapidamente assumiu a titularidade na defesa e se tornou um dos jogadores mais elogiados no setor defensivo do time.

*os valores das contratações foram corrigidos pelo IPCA (08/2024).

As 10 maiores vendas do Santos:

A Lancepédia do Santos mostra as maiores vendas da história do clube:

10º lugar: Alex - A décima maior venda do Santos foi a do zagueiro Alex, que foi vendido para o Chelsea, na temporada 2004/05. Por 11,5 milhões de euros, o atleta ficou todo o resto de sua carreira da Europa e se aposentou no Milan, em 2017.

9º lugar: Danilo - Outro jogador que passou a grande parte de sua carreira na Europa foi o lateral-direito, Danilo. Ele foi vendido para o Porto, na temporada 2012/13, por 13 milhões de euros. Além do clube português, ele jogou por Real Madrid, Manchester City e Juventus, onde joga atualmente.

8º lugar: Thiago Maia - A oitava maior venda da história do clube é o volante Thiago Maia. Vendido por 14 milhões de euros para o Lille na temporada 2017/18, com apenas 20 anos, ele joga nos dias de hoje pelo time do Internacional.

7º lugar: Ângelo - Comprado pelo Chelsea na temporada 2023/24, por 15 milhões de euros, Ângelo é o sétimo da lista. Hoje em dia, ele atua pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita.

6º lugar: Deivid Washington - A sexta maior venda do Santos foi do Deivid Washington. O atleta foi vendido para o Chelsea quando tinha apenas 18 anos, por 16 milhões de euros. Ainda sem muito espaço, ele continua no clube londrino.

5º lugar: Marcos Leonardo - O quinto colocado da lista é Marcos Leonardo. O atacante foi vendido para o Benfica, quando tinha apenas 20 anos, por 22 milhões de euros. Hoje em dia, ele joga pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

4º lugar: Robinho - Mais um jogador que foi formado na base do Santos e que rendeu grandes frutos foi Robinho. Na temporada 2005/06, o jogador foi vendido para o Real Madrid pelo valor de 24 milhões de euros. Ele ainda defendeu o Manchester City e o Milan, além de rodar pela Europa e China antes de se aposentar pelo próprio Santos.

A terceira maior venda do Santos doi a de Gabigol, quando o jogador se transferiu para a Inter de Milão (Foto: Paulo Sergio/Agência F8)

3º lugar: Gabriel Barbosa - Abrindo o pódio, a terceira maior venda do Santos é Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol. O atacante foi vendido com 20 anos, na temporada 2016/17, para a Inter de Milão, por 29,5 milhões de euros. Sem sucesso no Velho Continente, ele retornou ao Brasil para jogar no Flamengo.

2º lugar: Rodrygo - Em segundo lugar, Rodrygo foi vendido para o Real Madrid por 45 milhões de euros. O ponta-direita chegou ao clube da capital da Espanha na temporada 2019/20 e ainda joga pelo time.

1º lugar: Neymar - A maior venda da história do Santos é Neymar. O Barcelona comprou o jogador na temporada 2013/14, pelo valor de 88 milhões de euros. Depois de jogar pelo PSG, o atleta agora joga pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Valor arrecadado pelo clube

Com as vendas feitas pelo Santos com esses jogadores, o clube arrecadou um total de 278 milhões de euros.

Top 5 melhores estrangeiros do Santos

A Lancepédia do Santos mostra os melhores estrangeiros que já jogaram pelo clube:

Rodolfo Rodriguez

Rodolfo Rodríguez, goleiro uruguaio, jogou pelo Santos entre 1984 e 1988. Ele se destacou por sua habilidade de realizar defesas espetaculares e pela sua presença imponente no gol. Rodríguez foi peça chave na defesa do Santos e é considerado um dos maiores goleiros estrangeiros do Santos.

Rodolfo Rodríguez é um dos maiores goleiros que já jogaram no Peixe (Foto: Reprodução/alchetron.com/)

Ramos Delgado

Ramos Delgado, o zagueiro argentino, atuou pelo Santos nos anos 60 e 70. Ele foi parte da famosa equipe que contava com Pelé e participou de várias conquistas, incluindo títulos estaduais e internacionais. Delgado era conhecido por sua elegância em campo e habilidade defensiva, sendo um dos estrangeiros do Santos mais respeitados da história.

Agustín Cejas

Agustín Cejas, o goleiro argentino, vestiu a camisa do Santos nos anos 70 e é lembrado por sua segurança e reflexos rápidos. Ele contribuiu para várias vitórias importantes e é reverenciado pela torcida como um dos maiores estrangeiros do Santos.

Claudio Maldonado

Claudio Maldonado, o chileno, jogou pelo Santos em dois períodos, sendo fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro de 2004. Maldonado era um volante de marcação precisa e ótimo passe, o que o tornou um dos estrangeiros mais valiosos para o clube na década de 2000.

Walter Montillo

Walter Montillo, meia argentino, é lembrado pela habilidade e criatividade que trouxe ao Santos. Montillo era conhecido por sua visão de jogo e capacidade de organizar o ataque, contribuindo para o sucesso do time e ganhando o respeito da torcida santista.

Esses jogadores representaram diferentes eras, mas todos eles contribuíram significativamente para o legado dos estrangeiros do Santos, ajudando o Peixe a manter sua tradição de sucesso.

Estrutura do Santos

A Lancepédia do Santos continua mostrando o CT do clubue, que ocupa uma área de cerca de 40 mil metros quadrados e oferece três campos de treinamento com gramado de alta qualidade, todos com sistema de drenagem e irrigação para garantir condições ideais para os treinos. Os campos foram construídos para permitir uma preparação completa, com dimensões oficiais que possibilitam simular o ambiente de jogo. O complexo inclui o CEPRAF (Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol), onde são realizados trabalhos específicos de fisioterapia e recuperação física, além de análises de desempenho.

O CT conta ainda com uma piscina de 20 metros de comprimento, utilizada para a reabilitação de lesões e para fortalecer o condicionamento físico dos atletas. Outro destaque é a academia de musculação, equipada com aparelhos de última geração, permitindo que os jogadores realizem atividades de fortalecimento e treinamento funcional. As instalações do CT do Santos também incluem um hotel com 28 quartos, chamado Recanto dos Alvinegros, onde os jogadores podem se concentrar antes dos jogos. O hotel dispõe de suítes equipadas com ar-condicionado, televisão e internet, oferecendo conforto e privacidade para o elenco.

No CT, há ainda áreas de convivência, como uma sala de jogos e um refeitório onde são servidas refeições balanceadas, cuidadosamente preparadas para atender às necessidades nutricionais dos atletas. O local dispõe de um auditório para reuniões e preleções, o que facilita o planejamento estratégico dos jogos. Além disso, a sala de imprensa no CT permite que o clube realize entrevistas coletivas e eventos com os jogadores e a comissão técnica.

CT do Santos é um dos mais tradicionais do futebol brasileiro (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Endereço do CT do Santos

Avenida Martins Fontes, s/nº - Santos, SP, CEP: 11015-060.

Como chegar ao CT do Santos de carro ou transporte público

Para quem parte do centro de Santos, o CT do Santos está a uma curta distância, aproximadamente 5 km, e o trajeto de carro leva em média 15 minutos. A rota mais rápida é pela Avenida Rangel Pestana até a Avenida Senador Feijó, que leva diretamente ao bairro do Jabaquara, onde o CT está localizado. O acesso de carro é bem sinalizado, facilitando a chegada ao local.

De transporte público, é possível utilizar as linhas de ônibus que saem do centro de Santos com destino à região. O trajeto de ônibus geralmente leva em torno de 25 a 30 minutos, dependendo da linha e do tempo de espera. Além disso, a proximidade do CT com a Vila Belmiro facilita o deslocamento dos jogadores e da equipe técnica, integrando bem as duas estruturas.

Importância do CT do Santos para o clube

O CT do Santos é essencial para a preparação física e tática dos jogadores. Com uma estrutura que contempla todas as necessidades de treinamento e recuperação, o centro de treinamento oferece suporte integral para que o clube possa manter seu alto nível competitivo. O investimento em tecnologia e infraestrutura reflete a dedicação do Santos em promover um ambiente de trabalho propício para o desenvolvimento de atletas, contribuindo para que o Peixe continue revelando talentos e alcançando grandes conquistas no futebol brasileiro e mundial.

O espaço do CT Rei Pelé também é utilizado para jogos amistosos e partidas de categorias de base, permitindo que o clube acompanhe de perto o desenvolvimento de seus futuros craques. Assim, o CT do Santos se consolida como uma peça-chave na estrutura organizacional do clube, sendo um pilar na formação e manutenção de sua identidade esportiva.

Onde comprar ingressos do Santos

O Lancepédia do Santos também mostra como comprar os ingressos para o jogo do clube. Os tickets do Peixe podem ser adquiridos online por meio do site oficial do clube, no portal Sócio Rei, ou através do site de vendas Santos FC Tickets. O processo é rápido e seguro, e você pode escolher o setor desejado, inserir os dados necessários e concluir o pagamento via cartão de crédito, débito ou PIX.

Os ingressos são liberados em fases, com prioridade para sócios do clube. A sequência de liberação segue a ordem de categorias de sócios, garantindo vantagens para os associados:

Prioridade 1 : Sócios com cinco estrelas de presença nos jogos

: Sócios com cinco estrelas de presença nos jogos Prioridade 2 : Sócios com quatro estrelas

: Sócios com quatro estrelas Prioridade 3 : Sócios com três estrelas

: Sócios com três estrelas Prioridade 4 : Sócios com duas estrelas

: Sócios com duas estrelas Prioridade 5 : Sócios com uma estrela

: Sócios com uma estrela Prioridade 6: Público geral

Os torcedores que têm prioridade na compra de ingressos podem conseguir descontos consideráveis, que chegam a até 75% sobre o valor da entrada inteira, dependendo do plano de sócio e da categoria de assento escolhida.

Pontos de venda presenciais para ingressos do Santos

Para quem prefere adquirir os ingressos presencialmente, existem alguns pontos de venda autorizados:

Vila Belmiro (Rua Princesa Isabel, s/n) - Os ingressos estão disponíveis nos guichês principais da bilheteria, próximo à Portaria 6 e aos Portões 7 e 8. O horário de atendimento vai de quinta a sábado, das 10h às 18h, e no dia do jogo, até o término do primeiro tempo.

(Rua Princesa Isabel, s/n) - Os ingressos estão disponíveis nos guichês principais da bilheteria, próximo à Portaria 6 e aos Portões 7 e 8. O horário de atendimento vai de quinta a sábado, das 10h às 18h, e no dia do jogo, até o término do primeiro tempo. Pacaembu (Praça Charles Miller, São Paulo) - Aberto de quinta a domingo, das 11h às 17h, quando houver jogos do Santos em São Paulo.

(Praça Charles Miller, São Paulo) - Aberto de quinta a domingo, das 11h às 17h, quando houver jogos do Santos em São Paulo. Quiosque Compre Ingressos - Shopping Miramar (Rua Euclides da Cunha, 21, Gonzaga, Santos) - Atendimento de quinta a domingo, em horários variados.

(Rua Euclides da Cunha, 21, Gonzaga, Santos) - Atendimento de quinta a domingo, em horários variados. Loja Alexi Calçados - Shopping Parque Balneário (Avenida Ana Costa, 549, Santos) - Também realiza vendas de ingressos, com atendimento de quinta a domingo.

Esses pontos de venda são uma alternativa para quem não tem acesso ao meio digital ou prefere garantir seus ingressos fisicamente. As vendas presenciais são realizadas em dinheiro, cartão de crédito ou débito.

Valores e setores dos ingressos

Os valores dos ingressos variam de acordo com o setor escolhido na Vila Belmiro e as vantagens para sócios. Abaixo estão os principais setores e seus valores (média de 2024):

Arquibancada Superior : R$ 40,00 (inteira), R$ 20,00 (meia-entrada), e R$ 10,00 para sócios da categoria Black/Gold/Silver.

: R$ 40,00 (inteira), R$ 20,00 (meia-entrada), e R$ 10,00 para sócios da categoria Black/Gold/Silver. Cadeira Térrea : R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada), e R$ 15,00 para sócios Black/Gold/Silver.

: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada), e R$ 15,00 para sócios Black/Gold/Silver. Cadeira Fundo : R$ 80,00 (inteira), R$ 40,00 (meia-entrada), e R$ 20,00 para sócios.

: R$ 80,00 (inteira), R$ 40,00 (meia-entrada), e R$ 20,00 para sócios. Cadeira Lateral: R$ 100,00 (inteira), R$ 50,00 (meia-entrada).

Os sócios da categoria Black têm acesso gratuito, mediante reserva antecipada dos ingressos. Além disso, todos os ingressos são sujeitos às políticas de meia-entrada, sendo necessária a apresentação de documentação comprobatória tanto na compra quanto no acesso ao estádio.

Dicas para comprar ingressos dos Santos

A compra de ingressos deve sempre ser feita por meio dos canais oficiais do Santos FC, como o Sócio Rei e os pontos de venda presenciais autorizados. Comprar ingressos por outros meios, como cambistas, pode resultar em fraudes, como ingressos duplicados ou falsificados, além de ser uma prática ilegal. Garanta sempre que você está adquirindo seus ingressos de forma segura e oficial.

Para garantir o seu lugar no estádio, é recomendável comprar os ingressos com antecedência, especialmente em jogos de grande procura, como clássicos regionais e partidas decisivas. Além disso, é importante manter-se informado sobre as datas de abertura de vendas, principalmente para os sócios que têm prioridade no processo.

Compre seus ingressos e vibre com o Santos em seus próximos desafios! Para mais informações sobre a compra de ingressos, acesse o site oficial do clube em Santos FC Tickets.