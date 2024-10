Mural de craques do Santos no CT Rei Pelé (Foto: Reprodução/Youtube)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 13:38 • Santos (SP)

O mural "Os grandes ataques" feito pelo artista Paulo Consentino, em 2010, foi coberto de cinza e "removido" de uma das salas do CT Rei Pelé. Segundo a atual diretoria do Santos, de acordo com informação divulgada pelo ge, o motivo foi a necessidade de reforma no local, iniciada em janeiro de 2024.

Com assinaturas dos seis craques homenageados, a arte do mural relembrava dois momentos importantes da história do Santos, com trios marcantes do ataque do Alvinegro Praiano: Pelé, Coutinho e Pepe da década de 60 e Neymar, Ganso e Robinho da época de produção da obra, em 2010.

A nova gestão do Santos iniciou, no começo do ano, uma série de mudanças e reformas no CT Rei Pelé, como a funcionalidade da sala onde estava o histórico mural. Antes, o local chegou a ser usado como estúdio de gravação para a Santos TV. Com a mudança, passou a ser utilizada por Evaldo Prudêncio, supervisor de futebol da gestão de Marcelo Teixeira.

A perda do mural antiga representa também o apagamento de assinaturas importantes, que não poderão mais ser repostas. Partes principais de um maiores trios ofensivos do Santos, Coutinho e Pelé já morreram. O "Rei da pequena área" morreu no início de 2019 e o Rei Pelé, um dos melhores jogadores da história do futebol mundial, em dezembro de 2022.

Ganso e Neymar eram dois dos homenageados no mural do Santos (Foto: Reprodução/Youtube)