Torcedores não perdoam titular de Carille: ‘O pior da história do Santos’

O Santos precisa vencer o Vila Nova neste sábado (2), na Vila Belmiro, para tentar garantir o acesso à Série A do Brasileirão ao final desta 35ª rodada. No entanto, o time comandado por Fábio Carille foi para o intervalo sem conseguir marcar gol. Com o empate parcial, torcedores do Peixe ficaram irritados e, nas redes sociais, elegeram um dos culpados do fraco futebol apresentado até aqui: o lateral-direito Hayner. Confira algumas reações na web.

Hayner é disparado o pior lateral direito da história do Santos. — Arthur. (@oarthurmoreiraa) November 2, 2024

Essa dupla de laterais do Santos é horrorosa — ØJ (@EasyCashGun) November 2, 2024

Hayner titular e JP Chermont reserva desse time do Santos é um escárnio. Acaba logo essa série B pro Carille sair logo. — gus fring da shopee (@_gsbg) November 2, 2024

Lado direito do Santos tá jogando o burro e o inútil (Hayner e Serginho) — Beiçola Santista (@beicolasantista) November 2, 2024

Perto do Hayner, o Apodi é o Alexander-Arnold.



Hayner é ainda mais assustador no estádio. — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) November 2, 2024