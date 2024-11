Copa do Brasil: Vini Jr comemora título do Flamengo

Vinícius Jr em ação pelo Real Madrid na temporada de 2024 (Foto: Oscar de Pozo/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro

Fruto das categorias de base do Flamengo, Vini Jr, do Real Madrid, comemorou a conquista da Copa do Brasil pelo clube revelador. O time carioca levantou o troféu do torneio nacional no último domingo (10), após vencer o Atlético-MG por 1 a 0, na Arena MRV.

Em uma publicação nas redes sociais, o atacante apareceu com uma camisa do Flamengo e festejou o feito da equipe. Para legendar o momento, ele fez uma referência a uma música da torcida cantada nas arquibancadas do Maracanã. Veja o post abaixo:

- Eu nasci Flamengo e sempre vou te amar - publicou o jogador no X, antigo Twitter.

Vini Jr no Flamengo

Vini Jr foi revelado pelas categorias de base do Flamengo em 2017. O sucesso nos torneios de juniores o fez chegar ao profissional com muito destaque. Assim, o atacante ficou apenas uma temporada no elenco principal do rubro-negro carioca antes de ser vendido para o Real Madrid. Ele desembarcou na Espanha em 2018.

Aos 24 anos, após seis temporadas com a equipe merengue, Vini Jr é um dos principais destaques do futebol brasileiro. Ele terminou na segunda colocação da premiação Bola de Ouro, da revista francesa France Football, que elege o melhor jogador da temporada europeia. Em decisão polêmica, o espanhol Rodri venceu o concurso.