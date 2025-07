Web lamenta atitude de Bellingham em Borussia Dortmund x Monterrey

Borussia Dortmund e Monterrey se enfrentam, nesta terça-feira (1), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. No confronto, uma atitude de Jobe Bellingham frustou alguns torcedores nas redes sociais. O inglês recebeu um cartão amarelo, e assim, perdeu a oportunidade de enfrentar o próprio irmão nas quartas de final do torneio.

A adververtência aconteceu ainda no primeiro tempo do confronto. O cronômetro marcava 27 minutos, quando Bellingham fez uma falta tática em cima de Deossa. O árbitro Facundo Tello não hesitou em aplicar o cartão amarelo no lance.

Com este cenário, o camisa 77 alcançou a marca de duas advertências no torneio. Em caso de classificação do Borussia Dortmund para as quartas de final, Jobe Bellingham não poderá enfrentar o Real Madrid, time do irmão Jude Bellingham. O fato frustrou alguns torcedores; veja abaixo: